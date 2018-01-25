اولین واحد احداثی بنیاد مسکن قزوین در گیلانغرب واگذار شد

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، استان قزوین به عنوان معین مناطق زلزله زده تعیین شد و مجموعا ۲۰۹ روستا، شهرستان گیلان غرب و یک شهر تحت پوشش بنیاد مسکن قزوین قرار گرفت.

وی بیان کرد: پس از زلزله با حضور کارشناسان ارزیابی ۱۹۹ روستا انجام شد که مشخص شد ۱۵ روستا نیز بالای ۵۰ درصد تخریب شده است که باید واحدها بطور کامل در آن از نو احداث شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در مجموع ۱۶ هزار و ۸۳۲ واحد مورد ارزیابی قرار گرفت که تعداد ۴۷۴۶ واحد آن شهری و روستایی است که باید ساخته شود.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد تخریب شده نیازمند تعمیرات است که باید توسط بنیاد مسکن تعمیر شود.

همتیان اظهارداشت: تاکنون ۹۰۶ واحد روستایی به طور کامل آواربرداری شده و این عملیات به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: در ۴۲۶ واحد روستایی نیز عملیات پیاده کردن نقشه اجرایی به پایان رسیده و ۱۶۷ واحد روستایی نیز در مرحله شناژ بندی است.

همتیان یادآورشد: از مجموع متقاضیانی که به ستاد معین استان قزوین مراجعه کرده اند تعداد ۱۲ هزار و ۱۳۰ فقره پرونده برای آسیب دیدگان تشکیل شده و ۱۹۶۴ فقره شامل احداثی و تعمیراتی به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی اضافه کرد: در این راستا تاکنون ۱۰۰۰ فقره پرونده منجر به عقد قرارداد شده است.

اولین واحد احداثی در مناطق زلزله زده تحویل شد

همتیان گفت: افتتاح اولین واحد مسکونی احداثی در روستای شنغال خالدی امروز پنجشنبه با حضور دکتر نوبخت معاون محترم ریاست جمهوری در شهرستان گیلان غرب تحویل شد و بزودی چند واحد دیگر نیز تکمیل شده و واگذار می شود.

واگذاری ۲۷۷ عدد کانکس به متقاضیان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: تاکنون ۲۷۷ عدد کانکس هم به متقاضیان این مناطق واگذار شده است.

وی همچنین اظهارداشت: عملیات اجرایی ساخت بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در حال اجراست و در مراحل مختلف قرار دارد که بزودی تکمیل می شود.