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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

مربی فولاد خوزستان:

برای پیروزی آمده‌ایم/ بازی هجومی فولاد مقابل سپاهان

برای پیروزی آمده‌ایم/ بازی هجومی فولاد مقابل سپاهان

اصفهان- مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره بازی با سپاهان گفت: اگرچه بازی با سپاهان همیشه دشوار است اما ما تنها با هدف پیروزی به اصفهان آمده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نعمتی‌نژاد، عصر پنجشنبه، در غیاب پورموسوی سرمربی این تیم در نشست خبری قبل از رویارویی مقابل سپاهان اصفهان درباره شرایط تیمش اظهار داشت: متاسفانه با توجه به شرایط جوی نامناسب خوزستان در هفته‌های پیش، یکی از بازی‌های تیم ما لغو شد و ما با یک بازی عقب‌افتاده نسبت به دیگر تیم‌ها، بازی‌های لیگ را دنبال می‌کنیم و به همین دلیل فشار زیادی بر روی تیم ماست.

وی درباره بازی فردا افزود: کار بسیار سختی را در مقابل سپاهان داریم و تمرینات فشرده‌ای را در هفته گذشته و برای بازی فردا پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه اکنون در آمادگی خوبی به سر می‌بریم و اگرچه سپاهان در جدول شرایط مساعدی ندارد، اما همیشه سپاهان است.

مربی تیم فولاد خوزستان با بیان اینکه ما به قصد پیروزی به اصفهان آمده‌ایم، گفت: اگرچه بازی فردا بازی دشواری است اما ما با هدف پیروزی و باقی ماندن در کورس قهرمانی به اصفهان آمده‌ایم و امیدواریم با بازی هجومی که از خود به نمایش می‌گذاریم، دست پر از اصفهان برگردیم.

کد مطلب 4210104

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