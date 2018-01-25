به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نعمتی‌نژاد، عصر پنجشنبه، در غیاب پورموسوی سرمربی این تیم در نشست خبری قبل از رویارویی مقابل سپاهان اصفهان درباره شرایط تیمش اظهار داشت: متاسفانه با توجه به شرایط جوی نامناسب خوزستان در هفته‌های پیش، یکی از بازی‌های تیم ما لغو شد و ما با یک بازی عقب‌افتاده نسبت به دیگر تیم‌ها، بازی‌های لیگ را دنبال می‌کنیم و به همین دلیل فشار زیادی بر روی تیم ماست.

وی درباره بازی فردا افزود: کار بسیار سختی را در مقابل سپاهان داریم و تمرینات فشرده‌ای را در هفته گذشته و برای بازی فردا پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه اکنون در آمادگی خوبی به سر می‌بریم و اگرچه سپاهان در جدول شرایط مساعدی ندارد، اما همیشه سپاهان است.

مربی تیم فولاد خوزستان با بیان اینکه ما به قصد پیروزی به اصفهان آمده‌ایم، گفت: اگرچه بازی فردا بازی دشواری است اما ما با هدف پیروزی و باقی ماندن در کورس قهرمانی به اصفهان آمده‌ایم و امیدواریم با بازی هجومی که از خود به نمایش می‌گذاریم، دست پر از اصفهان برگردیم.