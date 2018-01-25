پیروزی مهرام برابر پتروشیمی/ دیدار پنجم تعیین کننده فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ برتر بسکتبال شامگاه امروز پنجشنبه با دیدار چهارم تیم های مهرام تهران و پتروشیمی بندرامام پیگیری شد که در پایان این بازی تیم مهرام ۹۴ بر ۸۷ تیم حریف را شکست داد تا کار به بازی پنجم کشیده شود.

پتروشیمی بندرامام که در دو دیدار از سه دیدار گذشته به برتری رسیده بود در صورت پیروزی می توانست به فینال راه پیدا کند اما مهرام از میزبانی اش به خوبی استفاده کرد و با پیروزی در دیدار چهارم تعداد بردها را مساوی کرد تا دیدار پنجم دو تیم تعیین کننده باشد.

دیدار پنجم دو تیم مهرام و پتروشیمی بندرامام برای تعیین فینالیست این دوره از مسابقات روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را روز دوشنبه تیم های شهرداری تبریز و نفت آبادان برگزار خواهد کرد تا تکلیف دیگر فینالیست این دوره مشخص شود. جدال این دو تیم هم دو - دو شده و بازی پنجم تعیین کننده تیم راه یافته به فینال است.