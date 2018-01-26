به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت الجی الکترونیک، دو روز پس از این که دولت ترامپ، تعرفههای سنگینی را بر واردات ماشینلباسشوییهای بزرگ خانگی وضع کرد، اعلام کرد که این شرکت کرهای، قیمت اکثر انواع ماشینلباسشوییهای خود در آمریکا را بالا خواهد برد.
الجی در یادداشتی به خردهفروشان نوشت که افزایش قیمتها بر اغلب انواع ماشینلباسشویی با بارگیری از جلو و بالا، اعمال خواهد شد. در این یادداشت به مقدار افزایش قیمتها اشارهای نشده است.
روز دوشنبه رییسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، قوانین توصیه شدهای را برای اعمال تعرفه سنگین محافظهکارانه بر ماشینهای لباسشویی، تایید کرد. این اقدام، به دنبال یافتههای کمیسیون تجارت بینالمللی آمریکا مبنی بر این که واردات این کالا باعث صدمه جدی به تولیدکنندگان داخلی شده است، انجام شد.
در سال اول تعرفهای ۲۰ درصدی به تعداد ۱.۲ میلیون ماشین لباسشویی که بعد از این قانون وارد آمریکا شوند، اعمال خواهد شد و فراتر از این تعداد، تعرفهای ۵۰ درصدی به واردات بعدی این محصول وارد خواهد شد.
توصیههای کمیسیون تجارت بینالمللی آمریکا که از تولیدکنندگان شاکی آمریکایی مانند ویرپول، حمایت میکند، در ماه نوامبر برای این که از سیل واردات الجی و سامسونگ کرهجنوبی به آمریکا جلوگیری کند، به ترامپ ارائه شده بود.
جان ابت، یکی از روسای شرکت خردهفروشی ابت الکترونیکس، میگوید: انتظار میرود قیمت ماشین لباسشوییهایی که در خارج از آمریکا تولید میشوند حدود ۵۰ دلار بالا برود. این تعرفه بیشتر به دوش تولیدکنندگان خواهد افتاد تا مصرفکنندگان.
روز دوشنبه الجی اعلام کرد که از وضع تعرفهها ناامید شده است و آن را یک تصمیمگیری اشتباه خواند. همچنین این حرکت موجب خواهد شد که برپا کردن کارخانه الجی در تنسی آمریکا کندتر پیش برود و مشاغل جدید آمریکا به خطر بیافتد.
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