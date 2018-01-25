به گزارش خبرنگار مهر، سیدقاسم جاسمی عصر امروز پنجشنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، اظهار داشت: در این حادثه اولویت اول مردم هستند که در حال حاضر در سختی به سر می برند و نیاز است به آنها توجه ویژه شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطر نشان کرد: اگر گرمای ۵۰ درجه سرپلذهاب شروع شود مردم منطقه با یک بحران جدی و شرایط نگران کننده ای مواجه خواهند شد.

جاسمی یادآور شد: کانکس ها هنوز سر و سامان نگرفته اند این در حالیست که الان باید کار اسکان دائم آغاز می شد.

وی اظهار داشت: اولویت کاری باید مردم زلزله زده باشند و در این راستا به بانک های عامل جهت ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات دستور قاطع داده شود که به طور جدی پیگیر باشند.

وی در ادامه به عدم اجرای طرح معسرین برای ایثارگران اشاره کرد و گفت: متاسفانه این طرح که افزایش حقوق به قدر ناچیزی برای ایثارگران است هنوز محقق نشده است.

جاسمی افزود: در برنامه ششم توسعه قرار شد مبلغ حداقل ۱ میلیون و ۵۰ هزار به آنها پرداخت شود که این طرح امسال عملی نشد و ظاهرا طی سال آینده نیز هیچ خبری نیست.