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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۰

جاسمی مطرح کرد:

عدم اجرای طرح معسرین برای ایثارگران

عدم اجرای طرح معسرین برای ایثارگران

کرمانشاه- عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به عدم اجرای طرح معسرین برای ایثارگران گفت: متاسفانه این طرح که افزایش حقوق به قدر ناچیزی برای ایثارگران است، هنوز محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدقاسم جاسمی عصر امروز پنجشنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، اظهار داشت: در این حادثه اولویت اول مردم هستند که در حال حاضر در سختی به سر می برند و نیاز است به آنها توجه ویژه شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطر نشان کرد: اگر گرمای ۵۰ درجه سرپلذهاب شروع شود مردم منطقه با یک بحران جدی و شرایط نگران کننده ای مواجه خواهند شد.

جاسمی یادآور شد: کانکس ها هنوز سر و سامان نگرفته اند این در حالیست که الان باید کار اسکان دائم آغاز می شد.

وی اظهار داشت: اولویت کاری باید مردم زلزله زده باشند و در این راستا به بانک های عامل جهت ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات دستور قاطع داده شود که به طور جدی پیگیر باشند.

وی در ادامه به عدم اجرای طرح معسرین برای ایثارگران اشاره کرد و گفت: متاسفانه این طرح که افزایش حقوق به قدر ناچیزی برای ایثارگران است هنوز محقق نشده است.

جاسمی افزود: در برنامه ششم توسعه قرار شد مبلغ حداقل ۱ میلیون و ۵۰ هزار به آنها پرداخت شود که این طرح امسال عملی نشد و ظاهرا طی سال آینده نیز هیچ خبری نیست.

کد مطلب 4210107

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