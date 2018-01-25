سومین دوره مسابقات شطرنج « جام مهربانی» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از کودکان سرطانی استان قزوین سومین دوره مسابقات شطرنج نونهالان، نوجوانان و جوانان زیر ۱۶ سال عصر پنجشنبه با حضور احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد.

در این مسابقات که با استقبال خوب خانواده ها برگزار شد بیش از ۱۶۰ کودک و نوجوان دختر و پسر با یکدیگر رقابت کردند.

احساس قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج کشور در این حرکت خیرخواهانه شرکت کرد و با تعدادی از کودکان به صورت نمادین مسابقه داد.

قائم مقامی که در کارهای خیرخواهانه پیشگام است اولین بار است که در این مسابقات شرکت می کند تا در حمایت از کودکان سرطانی حرکتی نمادین را پایه گذاری کند.

در پایان این مسابقات به تمامی کودکان شرکت کننده مدال و لوح تقدیر داده شد.

این مسابقات با همکاری موسسه حمیات از کودکان سرطانی(مکس) و کتایون برزو داور درجه یک شطرنج برگزار شد.

احسان قائم مقامی در پایان با همه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این مسابقات عکس یادگاری گرفت و به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.