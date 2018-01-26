شناسایی خزه ای که می تواند سرب آب را از بین ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، آب های آلوده به سرب دغدغه اصلی محیط زیست هستند. از طرف دیگر، روش عادی از بین بردن سرب یا سایر فلزات سنگین از آب نیازمند مصرف سوخت های فسیلی و حجم بالا انرژی است.

در حال حاضر از متد «فیتورمدیشن» برای پاکسازی زیستی خاک یا آب های آلوده به فلزات سنگین استفاده می شود.

محققان مرکز RIKEN ژاپن براساس متد فیتورمدیشن، شروع به استفاده از خزه F hygrometrica کردند؛ این خزه به رشد خوب در مکان های آلوده به فلزاتی نظیر مس، روی و سرب معروف است.

میسائو ایتوگا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم این خزه می تواند در مرحله رشد پروتونما به جاذب عالی سرب تبدیل شود.»

به گفته وی، «این توانایی ارزشمند بدین معناست که پروتونما خزه می تواند پاک کننده عالی فاضلاب های معادن و صنایع شیمیایی باشد.»

به منظور پی بردن به این توانایی خزه در جذب سرب، ابتدا تیم تحقیق محلول های با غلظت های متفاوت ۱۵ فلز مختلف آماده کرده و آنها را در معرض پروتونما F hygrometrica قرار داد.

بعد از گذشت ۲۲ ساعت، آنالیز محققان نشان داد سلول های خزه بالغ بر ۷۴ درصد وزن خشک شان سرب جذب کرده بودند.

این یافته ها نشان می دهد F hygrometrica یک ماده زیستی سودمند برای بازیابی سرب از محلول های آبی است که می تواند در حفظ محیط زیست نقش موثری داشته باشد.