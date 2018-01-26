به گزارش خبرنگار مهر، خرید سهام بانک‌های چینی از سوی ایرانی‌ها، مدتها است که مطرح شده است. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که مقدمات خرید سهام بانکهای چینی از سوی ایرانی‌ها فراهم شده است؛ اما قطعی شدن خرید این سهام، نیازمند سپری شدن مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی چین بود.

وی اظهار کرد: اکنون بر اساس گفته مقامات مسئول، بانک مرکزی چین، مجوزهای لازم را برای خرید سهام بانک‌های چینی از سوی ایران را صادر کرده است.

براین اساس، اکنون توپ در زمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ولی‌الله سیف قرار دارد.

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی چین، مجوزهای لازم را برای خرید سهام بانکهای چینی از سوی ایرانی‌ها فراهم کرده و اکنون بخش‌خصوصی ایران هم مقدمات کار را فراهم و برای خرید سهام بانک‌های چینی، اعلام آمادگی کرده‌ است.

وی افزود: بانک مرکزی باید مجوزهای لازم را برای طرف ایرانی صادر نماید.

وی در عین حال تصریح کرد: ایرانی‌ها تنها اجازه دارند که ده درصد سهام بانک‌های چینی را خریداری نمایند.

در عین حال، یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هنوز به صورت کامل موضوع خرید سهام بانکهای خارجی توسط بخش خصوصی را بررسی و در مورد آن به جمع‌بندی نرسیده است، گفت: احتمال اینکه مجوز صادر شود، وجود دارد. در عین حال بخش خصوصی ایران اگر چنین گامی در جهت خرید سهام بانک های چینی برداشته است، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و درخواست خود برای دریافت مجوز را ارایه دهد.

وی افزود: بانک مرکزی باید جوانب کار را در این زمینه لحاظ کند.

در همین حال یک مقام مسئول در بخش خصوصی هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سرمایه گذاری ایرانی ها برای خرید سهام بانکهای چینی، زیر ۱۰۰ میلیون دلار است.