به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا (سال ۲۰۱۸) در دو بخش پیست در کشور مالزی و جاده در کشور میانمار برگزار خواهد شد. پس از برگزاری اردوهای تدارکاتی و مسابقات و تستهای انتخابی در نهایت کادر فنی تیم های ملی اسامی کامل رکابزنان اعزامی به این رقابتها را اعلام کردند.

با اعلام اسامی نهایی رکابزنان اعزامی، برخی دوچرخه سواران بخش نیمه استقامت دو منظوره هم در مسابقات جاده میانمار حاضر بوده و هم در مسابقات پیست مالزی شرکت خواهند کرد. همینطور رکابزنان بخش سرعت پایان هفته پیش رو به منظور برپایی یک اردوی تدارکاتی دو هفته ای عازم مالزی می شوند تا در پیست چوبی این کشور تمرین کنند.

پیست بخش سرعت:

* جوانان (مردان):ایمان رشنو- عباس زارع زاده - معین سعید

* جوانان (بانوان) : لیلا صادقی - ستاره زرگر

* بزرگسالان (مردان): محمد دانشور - علی علی عسگری- احسان خادمی - فرشید فارسی نژادیان

* بزرگسالان( بانوان): فاطمه هداوند - مائده نظری

پیست بخش نیمه استقامت :

* جوانان (مردان): مهدی بیدرام - احسان دهقان

* جوانان (بانوان) : ساجده سیاحیان

* بزرگسالان (مردان): مهدی سهرابی - محمد رجبلو - محمد گنج خانلو - آروین معظمی گودرزی

* بزرگسالان( بانوان): پرستو باستی

استقامت جاده :

* جوانان (مردان): احسان دهقان(تایم تریل انفرادی و استقامت)- یاشار احمدی - حسین بهرامی نژاد

* جوانان (بانوان) : ساجده سیاحیان

* بزرگسالان (مردان): مهدی سهرابی - محمد رجبلو -صمد پورسیدی - آروین معظمی گودرزی (تایم تریل و استقامت) و محمد اسماعیل چایچی - بهنام آرین (تایم تریل)

* بزرگسالان(بانوان): ماندانا دهقان (استقامت) - سمیه یزدانی (تایم تریل و استقامت)

* امید( بانوان): پرستو باستی

* امید (مردان) : محمد گنج خانلو - امیرحسین جمشیدیان - کیوان رکانی - علی اصغر موسی زاده

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا اواخر بهمن ماه و ابتدای اسفند ماه سال جاری در دو بخش جاده و پیست برگزار خواهد شد.