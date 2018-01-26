به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته پنجشنبه ۵ بهمن ماه محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حضور در مجموعه تئاتر شهر به دیدن نمایش «آکواریوم» به کارگردانی سیامک احصایی نشست و سپس با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ گفت.

واعظی در پاسخ به این پرسش که با توجه به فشارهایی که روی هنرمندان، آثار هنری و همچنین مدیران هنری وجود دارد قرار است در سه سال باقی مانده از فعالیت دولت چه حمایتی از اهالی هنر صورت گیرد، گفت: هنرمندان عزیز هم در سال ۹۲ و هم ۹۶ از دکتر روحانی و دولتشان حمایت کردند و این حمایت متقابل هم بود که هم در دیدگاه رییس جمهور و هم در تلاش هایی که در دولت یازدهم صورت گرفت و همچنین قول هایی که در دولت دوازدهم برای حمایت از هنرمندان داده شده، مشخص است.

وی ادامه داد: شادابی و توسعه کشور عملا بدون اینکه مردمی شاداب و امیدوار داشته باشیم محقق نخواهد شد و این هدف بدون نقش هنرمندان به نتیجه نخواهد رسید. من هم می دانم که هنرمندان محدودیت هایی دارند که ممکن است برخی از آنها به دولت ارتباطی نداشته باشد و در این زمینه دولت و هنرمندان در یک صف قرار گیرند پس باید فرهنگسازی کنیم و آرام آرام فضای بیشتری برای هنرمندان در نظر بگیریم. تلاش ما بر این است که آنچه که دولت وعده داده، محقق شود و دولت و هنرمندان اهدافشان را پیش ببرند.

رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وجود حمایت هایی که هنرمندان در دوران انتخابات از رییس جمهور کرده اند چرا تاکنون دیداری با آنها صورت نگرفته است در حالی که رهبری در طول چند هفته اخیر ۲ دیدار با مستندسازان و سینماگران داشته اند، عنوان کرد: در ابتدای این دولت و هر دولتی برای اینکه برنامه ریزی شود و کارها به درستی پیش رود، مدت زمانی صرف اموری می شود که زیاد هم به چشم نمی آیند. از سوی دیگر مسایل دیگری هم برای دولت پیش آمد از جمله اینکه ما در برنامه ریزی هایمان دونالد ترامپ و رفتارهایش را زیاد به حساب نیاورده بودیم و دیدید که از رفتارهای او اذیت هم شدیم اما طبیعی است که در آینده با فراغ پیدا کردن دولت، جایگاه هنرمندان باید برجسته تر از دولت گذشته باشد.

واعظی درباره توجه به حریم تئاتر شهر و فضای نامناسبی که اطراف این بنا را فرا گرفته است، متذکر شد: من زیاد در جریان این موضوع قرار ندارم اما در این دولت چون هماهنگی نزدیک تری بین شهرداری و دولت است قطعا بین معاونت فرهنگی شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد نیز باید هماهنگی نزدیک تری به وجود بیاید که در نتیجه حل چنین مسایلی آسان تر خواهد شد.

رییس دفتر رییس جمهور درباره تخصیص کامل بودجه تئاتر بیان کرد: نکته اول اینکه تنها بودجه تئاتر نیست که در آن محدودیت وجود دارد بلکه این محدودیت در بقیه دستگاه ها هم هست و به آنها هم همه بودجه مورد نظر تخصیص پیدا نمی کند. مساله دیگر نیز این است که همین مقدار بودجه ای که صرف هنر می شود باید مدیریت و مهندسی شود تا در جای درستش مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان صحبت هایش گفت: نکته سوم نیز این است که در سال ۹۷ تلاش سازمان برنامه و بودجه این است که تمام بودجه در نظر گرفته شده، تخصیص داده شود که البته این مساله به عوامل مختلف بستگی دارد. بخشی از این عوامل به قیمت نفت بازمی گردد و یا پیش بینی که برای مالیات ها شده است که البته از آنجا که بودجه هنر بودجه زیادی نیست باید تلاش کنیم اگر محدودیتی هم وجود دارد در حوزه هنر بودجه بیشتری تخصیص داده شود.