به گزارش خبرنگار مهر، پروین داداندیش مشاور امور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همسر محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور شب گذشته ۵ دی ماه با حضور در تئاتر شهر به دیدن نمایش «آکواریوم» به کارگردانی سیامک احصایی که در قالب جشنواره تئاتر فجر به صحنه می رفت، نشست و سپس در جمع خبرنگاران حضور یافت و به پرسش های آنها پاسخ گفت.

داداندیش درباره حمایت از آثاری که دغدغه اجتماعی دارند، گفت: در شورای اجتماعی کشور که ریاست آن با رییس جمهور و قائم مقام آن وزیر کشور است ماهانه جلسه داریم که من به نمایندگی از وزیر ارشاد در این جلسات شرکت می کنم. با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی طی سال های اخیر روند افزایشی پیدا کرده است تصمیمات خوبی گرفته شده و بین تمام دستگاه ها تقسیم کار ملی انجام گرفته و بودجه های خاصی هم اختصاص یافته است. اگر هنرمندان بتوانند با مشکلات و مسایل اجتماعی آشنا شوند، می توانند در کنار دولت با تمام قوا کمک کنند تا روند آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کنند.

وی درباره ممیزی هایی که به آثاری با مضامین اجتماعی وارد می شود و اینکه وزارت ارشاد تا چه اندازه از ممیزی نشدن چنین آثاری حمایت می کند، عنوان کرد: ما اگر بخواهیم به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنیم هر کدام از نویسندگان و یا کارگردان های ما باید در کنارشان افراد متخصصی مثل جامعه شناس و روانشناس داشته باشند چون هدف کاهش آسیب های اجتماعی است نه تنها نمایش این آسیب ها. در دوران اخیر نقش ما چه در رسانه و چه در تلویزیون و سینما این است که واقعیت های اجتماعی را منعکس کنیم اما باید نقشی بالاتر از این برای خودمان در نظر بگیریم و برای از بین رفتن این معضلات تلاش کنیم، در نتیجه ممیزی ها می تواند به این مساله کمک کند که ما فقط سیاه نمایی نکنیم چون الان جامعه ما نیاز به امید دارد.

وی متذکر شد: من با معاون وزیر در حوزه رسانه، معاون امور سینمایی و معاون امور فرهنگی صحبت کردم و در شورای معاونان مباحثی مطرح شده که ما چگونه می توانیم نقشمان را ایفا کنیم. ما باید کمک کنیم تا هنرمندان مسایل را بدانند و خودشان با ابتکار و خلاقیتی که دارند به جامعه کمک کنند. معمولا هنرمندان می توانند رهبران فرهنگی جامعه شوند و به عنوان گروه های جامع فعالیت کنند اما باید متوجه نقش خودشان باشند و در این حوزه مهارت پیدا کنند. اگر تئاتر و سینما فقط در پی انعکاس مشکلات و معضلات باشد جز ناامیدی راه به جایی نخواهیم برد. مساله سانسور در این زمینه اصلا مطرح نیست بلکه مساله ما این است که نباید دست به سیاه نمایی بزنیم. بسیاری از هنرمندان در زمینه آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد و ایدز ورود می کنند و به مردم جامعه آگاهی می دهند بنابراین نقش هنرمندان در این زمینه بسیار مهم است.

داداندیش درباره حمایت از اجرای آثار نمایشی با رویکرد اجتماعی در شهرهای مختلف ایران یادآور شد: در طی سال ها من تئاترهای مختلفی دیده ام و حتی معتقدم بسیاری از این آثار غیر از اجرا در شهرستان ها باید در خارج از کشور هم به صحنه بروند تا جایگاه و سطح هنرمندان ما در خارج از کشور نیز شناسانده شود، اما این را هم می دانم که این اقدام ها هزینه بر هستند اما با توجه به رویکردی که در استان ها وجود دارد و استقبالی که از چنین آثاری می شود باید تمهیداتی بیندیشیم تا چنین نمایش هایی در استان های دیگر نیز به صحنه بروند. به دستور وزیر ارشاد کارگروهی برای شناسایی تئاترها و فیلم هایی که در زمینه های اجتماعی تولید شده اند، تشکیل شده تا مجموعه ای درست شود که این آثار در استان ها و مخصوصا شهرهایی که معضلات و آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد در آنها زیاد است بیشتر به صحنه برود.

وی درباره محیط نامناسب اطراف تئاتر شهر و اینکه آیا برنامه ای برای سامان دادن به این فضا وجود دارد، متذکر شد: من این مساله را حتما پیگیری خواهم کرد چون در شورای اجتماعی کشور ۲۴ نهاد کشور عضو هستند و نهادهایی مثل نیروی انتظامی که می توانند در این قضیه ورود کنند نیز در این شورا هستند بنابراین من حتما این مساله را پیگیری و مطرح خواهم کرد.

وی در پایان درباره اینکه آیا مسئولان در ایامی غیر از جشنواره تئاتر فجر هم به دیدن نمایش های روی صحنه خواهند نشست، گفت: معتقدم دیدن آثار روی صحنه وظیفه ما در وزارتخانه است و باید مسئولان محترم را مجاب کنیم که به دیدن نمایش های روی صحنه بنشینند. معمولا خانواده های مسئولان هم راغب هستند که به دیدن آثار مختلف بنشینند و بیشتر آقایان هستند که سرشان شلوغ است و شاید کمتر فرصت کنند که به دیدن تئاتر ها بیایند. نکته دیگر هم این است که برخی در فضای مجازی به مسئولان و وزرا خرده می گیرند که آنها حتما بیکار هستند که به دیدن تئاتر می آیند اما مساله این است که باید مسئولان ما به دیدن نمایش ها، فیلم ها و کنسرت های موسیقی بنشینند و شور و علاقه مخاطبان را ببینند تا به درک درستی از نیازهای هنرمندان و مردم برسند و از آنها حمایت کنند.