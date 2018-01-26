وثیقه ۵۰ میلیونی رکابزنان دوپینگی به اجرا گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری فدراسیون دوچرخه سواری طی یک برنامه منسجم اقدام به تشکیل پرونده سلامت و دریافت چکی به عنوان وثیقه از رکابزنان به منظور مبارزه با پدیده دوپینگ کرد. در این طرح ۱۰۹ تست به طور تصادفی و رندومی از رکابزنان تست های دوپینگ گرفته شد تا وضعیت آنها بررسی شود که از این بین ۵ تست مثبت شده است که در مقایسه با بسیاری از رشته های پرمدال دیگر و حتی دوچرخه سواری کشورهای دیگر تعداد کمتری را شامل شده است.

با وجود کنترل بیش از حد مجموعه فدراسیون باز هم تست دوپینگ برخی رکابزنان از ابتدای سال جاری مثبت شده است و فدراسیون طبق وعده ای که داده بود وثیقه این نفرات را به اجرا گذاشته است.

محسن سلگی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تست دوپینگ محمود رسولی، آیدین علیاری و شهاب جدید الاسلام مثبت شده است. ما مدتی به این نفرات مهلت دادیم تا مبلغی را که فدراسیون در اردوها، سفرها برای آنها هزینه کرده است به مجموعه بازگردانند اما این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: طبق وعده ای که داده بودیم چک های وثیقه این نفرات به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به اجرا گذاشته شده است.

سلگی ادامه داد: ما نمی خواستیم چنین تصمیمی بگیریم اما به دلیل اجرای روال قانونی در پایان هفته ای گذشت امور مالی و خزانه داری فدراسیون چک های این نفرات را به اجرا گذاشت و روال قانونی را در این رابطه طی کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: ما برای مبارزه با دوپینگ با هیچ ورزشکاری شوخی نداریم!

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زهرا محمدی فر