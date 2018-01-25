سوریه ادعاهای آمریکا در مورد بحث استفاده از سلاح شیمیایی را ردکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نماینده سوریه در شورای امنیت اظهار داشت که ادعاهای اخیر آمریکا علیه دمشق صحت ندارد.
نماینده سوریه اظهار داشت: ادعاهای دروغین نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، علیه دمشق و مسکو با هدف تعطیل کردن مکانیزم های بین المللی جهت تحقیق در استفاده از سلاح های شیمیایی و سرپوش گذاشتن بر اقدامات گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا، غرب، ترکیه و عربستان است.
نماینده سوریه در سازمان ملل افزود: اظهارات نیکی هیلی در خصوص متهم کردن دمشق به استفاده از گاز کلر علیه غیر نظامیان بی گناه در غوطه شرقی صحت نداشته و این گونه اظهارات از وی مسئله جدید و عجیبی نیست و پیش از این نیز در ایراد اتهامات بی اساس سابقه داشته است.
وی ادامه داد، این گونه اظهارات در ادامه دروغ های همیشگی آمریکا علیه سوریه است.
نظر شما