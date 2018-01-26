به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزهنگاری کشور، زلزلهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.
زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۸ و ۲۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه صبح امروز جمعه ۶ بهمن ثبت شده و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.
کرمانشاه- دقایقی پیش، زلزلهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزهنگاری کشور، زلزلهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.
زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۸ و ۲۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه صبح امروز جمعه ۶ بهمن ثبت شده و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.
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