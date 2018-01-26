به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.

زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۸ و ۲۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه صبح امروز جمعه ۶ بهمن ثبت شده و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.