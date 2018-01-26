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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۵

پای رای AFC در میان است؟

عقب‌نشینی عجیب عربستان مقابل قطر در بحث لیگ قهرمانان آسیا!

عقب‌نشینی عجیب عربستان مقابل قطر در بحث لیگ قهرمانان آسیا!

رئیس هیات ورزش عربستان اعلام کرد تیم‌های فوتبال این کشور مشکلی برای بازی در قطر ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی رای خود را درباره بازی تیم‌های اماراتی و عربستانی با تیم های قطری در زمین بی طرف اعلام کند، «ترکی آل شیخ» رئیس هیات ورزش عربستان در تغییر موضعی عجیب اعلام کرد هیچ مشکل و مسئله ای که مانع بازی کردن در قطر بشود، وجود ندارد!

آل شیخ در صفحه شخصی خود اعلام کرد: «به عنوان رئیس هیات ورزشی که سیاست در آن دخالت ندارد، چیزی که مانع حضور در قطر بشود پیدا نکردم. تماشاگران قطری از خود ما هستند و تمام آنها تابلع و عاشق ورزش، دولت و رهبرانمان هستند. مسئله مهم اطمینان از سلامت بازیکنانمان است.»

وی ضمن هشدار به رهبران قطر تاکید کرد که هرگونه حماقتی عواقب سختی خواهد داشت!

این تغییر موضع عربستانی ها در حالی رخ داد که تا دو روز پیش مسئولان فوتبال و ورزش عربستان و امارات تاکید داشتند به هیچ عنوان حاضر به بازی در قطر نیستند و کنفدراسیون فوتبال آسیا باید بازی با تیم های قطری را در زمین بی طرف برگزار کند.

کد مطلب 4210203

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