برخورداری بیش از۱۳۰۰ روستای خراسان رضوی از خدمات تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدجواد آذری جهرمی شامگاه پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: بیش از هزار و ۳۰۰ روستای خراسان رضوی تا پایان سال از خدمات ارتباطی و شبکه سراسری ارتباطات تلفن همراه برخوردار می شوند.

وی افزود: این روستاها تا قبل از این فاقد سیستم های ارتباطات تلفن همراه بودند که از این تعداد ۵۰۰ روستا همزمان با دهه فجر و حدود۹۰۰ روستای دیگر تا قبل از نوروز به انجام و بهره برداری می رسد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طی یک سال اخیر حجم قابل توجهی پروژه در حوزه روستایی انجام شده است، گفت: با این اقدام ۵۵ درصد مناطق روستایی استان به شبکه ارتباطی سراسری وصل می شوند و حداقل دو اپراتور تلفن همراه در هزار و ۳۰۰ روستا پوشش کامل دارند.

وی عنوان کرد: در موضوع خدمات دیگر در حوزه روستایی هم تا کنون پوشش خدمات بانکی از طریق پست بانک در تعدادی از روستاها با نصب ATN انجام شده است و امروز طی جلسه ای با دست اندرکاران امر مقرر شد برای تعدادی دیگر از روستاها هم تا قبل از اردیبهشت ماه با تامین منابع، تعدادی خودپرداز تهیه و نصب شود.

جهرمی با بیان اینکه خراسان رضوی و شهر مشهد از ویترین های مهم کشور است و عمده توریست هایی که به کشور وارد می شوند به قصد زیارت امام رضا (ع) مدتی را در مشهد می گذرانند گفت: مقایسه کیفیت ارتباطات و سرویس هایی که در مشهد دارند با کشورشان، می تواند نمودی از پیشرفت و توسعه ایران اسلامی باشد

وی اظهار کرد: از این رو اهمیت بهبود کیفیت ارتباطات در مشهد علاوه بر تامین رفاه مردم موضوعی کلیدی از بعد ویترین جمهوری اسلامی ایران و برای ما بسیار حایز اهمیت است.

آذری جهرمی با اشاره به سفر چند ماه قبل خود و مقایسه شاخص ها در این حوزه گفت: چند ماه قبل خدمات ارتباطی وضعیت خوبی نداشت ضمن آنکه الان هم به حد رضایت نرسیده اما پیشرفت های خوبی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: دو سه مورد از اپراتورها پیشرفت خوبی در این چند ماه در توسعه دامنه ارتباطاتی خود داشتند اما یکی از اپراتورها علی رغم آماده سازی زیرساخت ها شرایط و ظرفیت قابل قبولی ندارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اپراتورها تفاهمات خوبی با شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی برای پوشش مناطق اطراف حرم و شلوغ داشته اند و امیدواریم تا عید امسال کیفیت ارتباطات و خدمات ارتباطاتی در این کلانشهر مذهبی متفاوت شده و بهبود یابد.

وی در ادامه در بحث اشتغال در حوزه ICT گفت: در این حوزه زحمات زیادی در یک سال اخیر کشیده شده از جمله آنکه دومین پارک فناوری سجاد که نخستین آن در تهران دایر شده، در مشهدشکل می گیرد تا کمکی برای تکمیل زنجیره اشتغال در این حوزه باشد.

جهرمی افزود: در ایام دهه فجر بازدید مجددی از استان برای پیگیری پروژه ها و به صورت خاص بحث اشتغال در حوزه ICT دارم و تصمیم گیری لازم را با همفکری استاندار در این بخش خواهیم داشت.

وی در بحث پیام های تبلیغاتی و ارزش افزوده هم گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات چهار جلسه روی این موضوع بحث و بررسی شد مانند موضوع پیامک هایی که برای مردم مزاحمت ایجاد می کند.

وزیر اطلاعات افزود: در واقع این شرایط ناشی از چرخه مقرراتی نامناسب است زیرا اگر در این چرخه برای تبلیغات مشروع فضای مناسب نداشته باشیم و به صورت کامل جلوی آنها را بگیریم که روال کنونی ما نیز همین است به طور طبیعی تبدیل به فرآیند و مشخصاتی خارج از چارچوب شده و برای مردم زحمت ایجاد می کند.

وی ادامه داد: هر چند وقت یکبار هم برخورد می شود اما چون علت برطرف نشده معلول های متعدد ایجاد می شود.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک های تبلیغاتی ممنوع است ابراز کرد: اما راهکارهایی دیده شده که اگر مشترک علاقمند بود طی پیشنهاد بسته های تشویقی به وی و با اجازه او نسبت به ارسال این پیامک ها اقدام کنند .

به گفته وی ، تدوین پرتالی برای دسترسی مردم برای آنکه بتوانند پیامک های دریافتی و محل و مکان و زمان آن را ارزیابی کنند هم دیده شده و امیدواریم با اجرای آنها بخشی از مشکلات حل شود و فضای کسب و کارهایی که می توانند از طریق پیامک ها ارتزاق کنند هم باز شود.