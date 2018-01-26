ناسا ابزار مطالعه اتمسفر را به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ابزار GOLD ناسا همراه ماهوره های مخابراتی SES-۱۴وAI Yah۳ روی یک موشک آریان ٥ از مقر فضایی گینه از گینه فرانسوی به آسمان رفت.

GOLD کمی بزرگتر از یک دستگاه مایکروویو است و روی ماهواره SES-۱۴ قرار می گیرد. جالب آنکه حدود ٩ دقیقه پس از پرتاب موشک ارتباط با آن قطع شد و گمان می رفت محموله در آسمان گم شده باشد.اما در نهایت محموله به طور موفقیت آمیز در مدار زمین قرار گرفت.

ابزار GOLD یا Global scale Observation of Limb and Disk برای پژوهش درباره بخش بالایی اتمسفر زمین به خصوص دمای آن به کار می رود.در همین راستا در ارتفاع ٣٥٤٠٠ کیلومتری زمین قرار گرفته است. این ابزار به دانشمندان کمک می کند درک بهتری از این منطقه اتمسفر و تاثیر اشعه های خورشیدی بر آن داشته باشند.