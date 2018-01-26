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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

ناسا ابزار مطالعه اتمسفر را به فضا فرستاد

ناسا ابزار مطالعه اتمسفر را به فضا فرستاد

ابزار ناسا برای مطالعه بخش بالایی جو زمین همراه دو ماهواره از گینه فرانسوی به آسمان رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ابزار GOLD  ناسا همراه ماهوره های مخابراتی SES-۱۴وAI Yah۳ روی یک موشک آریان ٥  از مقر فضایی گینه از گینه فرانسوی به آسمان رفت. 

GOLD کمی بزرگتر از یک دستگاه مایکروویو است و روی ماهواره SES-۱۴ قرار می گیرد. جالب آنکه حدود ٩ دقیقه پس از پرتاب موشک ارتباط با آن قطع شد و گمان می رفت محموله در آسمان گم شده باشد.اما در نهایت محموله به طور موفقیت آمیز در مدار زمین قرار گرفت. 

ابزار GOLD یا  Global scale  Observation of Limb and Disk برای پژوهش درباره بخش بالایی اتمسفر زمین به خصوص  دمای آن به کار می رود.در همین راستا در ارتفاع ٣٥٤٠٠ کیلومتری زمین قرار گرفته است. این ابزار به دانشمندان کمک می کند درک بهتری از این منطقه اتمسفر و تاثیر اشعه های خورشیدی بر آن داشته باشند. 

کد مطلب 4210211
شیوا سعیدی

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