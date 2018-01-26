دامون شش بلوکی پژوهشگر و نوازنده موسیقی اقوام ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: پس از اجرای موفقیت آمیزی که گروه موسیقی «حاوا» در دوره سی و دوم جشنواره موسیقی فجر داشت برنامه ریزی هایی را انجام دادیم تا بتوانیم مجموعه کنسرت هایی را برگزار کنیم که تا به امروز میسر نشده بود اما با رایزنی های صورت گرفته بنا داریم اسفندماه امسال با ترکیبی تقریبا متفاوت تر از اجرای جشنواره، کنسرتی را در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در این کنسرت علاوه بر اینکه رپرتوار متفاوتی از موسیقی قشقایی و لری بویراحمدی را روی صحنه می بریم در حوزه نوازندگان نیز با ترکیب متفاوتی آثار را اجرا خواهیم کرد. رپرتوار در نظر گرفته شده کاملا تخصصی با سازبندی های رایج منطقه است که در آن شاهد حضور سازهای موسیقی مناطق مورد نظر با سازهای موسیقی اصیل ایرانی خواهیم بود که تصور می کنم برای مخاطبان جالب توجه خواهد بود.

این هنرمند بیان کرد: انتشار بخشی از مقام های آوازی قشقایی نیز یکی دیگر از کارهایی است که روی آن تمرکز دوباره ای دارم. مدت های زیادی بود که سراغ این پژوهش های عملی نرفته بودم اما با توجه به همکاری ناشر مورد نظر و توافقاتی که در این حوزه انجام گرفته بنا داریم مقام های منسوب به خواننده های سال های دور موسیقی قشقایی را منتشر کنیم که به زودی جزییات بیشتری از آن به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شش بلوکی در بخش دیگری از صحبت های خود به تولید یک مستند موسیقایی با عنوان «بالهای کبوتر» اشاره کرد و گفت: این مستند موسیقایی که در کشور آذربایجان تولید شده برگرفته از یکی از گوشه های چهارگاه موغامات موسیقی آذربایجان است که روایت کاملی از چهارگاه از درآمد و آواز تا رِنگ و تصنیف هاست. ملودی این آثار نیز متعلق به استاد فرامرز گرمرودی است که تعدادی از نوازندگان مطرح موسیقی آذربایجان در آن حضور دارند. البته تمامی مراحل فیلمبرداری این فیلم ۳۶ دقیقه ای در شهرهای مختلف کشور آذربایجان صورت گرفته و روز شنبه همین هفته نیز قرار است در سالن مرکز موغومات جمهوری آذربایجان رونمایی شود.

وی در پایان عنوان کرد: مستند دیگری هم برای تولید آماده کرده ام که پروژه ای در حوزه لالایی هاست که مادرم (پروین بهمنی) سال ها پیش روی لالایی های کشورهای ترک زبان پژوهش هایی را انجام داده بود و امیدوارم با توجه به اهمیت این پروژه بتوانم آن را به زودی تولید کنم. تولید چنین آثاری که بتواند که در حفظ و ماندگاری موسیقی اقوام ایران در هر شاخه نقشی را ایفا کند گام ارزنده ای است که باید به آن توجه بیشتری کرد.