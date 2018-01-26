پایان مصاحبه با خدمه کشتی چینی/اطلاعات به دست آمده، محرمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حق شناس با بیان اینکه عصر روز گذشته، مصاحبه با پرسنل شناور فله‌بر چینی کریستال به پایان رسید، اظهار داشت: کمیته بررسی سانحه سانچی که متشکل از چهار کشور ایران، چین، پاناما و هنگ کنگ است، موفق شد مصاحبه با پرسنل چینی فله بر کریستال را با توجه به سوالاتی که مدنظر بود، در قالب دو گروه انجام دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این شناور فله بر کریستال به طور کامل توسط گروه کمیته بررسی سانحه سانچی مورد بازدید و به اصلاح معاینه شد تا اطلاعات مربوطه به دست آید؛ ضمن اینکه این کمیته روز جمعه، از بندر خوشان به سمت بندر شانگهای حرکت می کند تا ادامه کار را در دستور کار قرار دهند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، همچنین در خصوص محورهای توافقنامه چهارجانبه به امضاء رسیده بین ایران، چین، هنگ کنگ و پاناما جهت انجام تحقیقات مشترک درباره سانحه نفتکش سانچی، بیان کرد: این تفاهمنامه چهارجانبه در مورد فرآیند، شیوه بررسی اطلاعاتی و برخی مسائل از این دست، به امضاء رسیده است.

حق شناس افزود: انجام مصاحبه با پرسنل شناور فله بر کریستال جهت جمع آوری اطلاعات است، همانطور که باز کردن جعبه سیاه در همین راستا است؛ همچنین باید بدانیم که اطلاعات بدست آمده توسط کمیته بررسی سانحه، بر اساس تفاهم نامه چهارجانبه به امضای رسیده بین کشورهای ایران، چین، هنگ کنگ و پاناما محرمانه باقی خواهد ماند تا نتیجه بررسی های کمیته مشخص شود؛ بنابراین نمی توان زمان اعلام نتیجه رمزگشایی جعبه سیاه سانچی را پیش بینی کرد.

وی در مورد آخرین وضعیت جعبه سیاه نفت کش سانچی و اعلام زمان نتیجه رمزگشایی آن، تصریح کرد: اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه (VDR) سانچی باید رمز گشایی شود و دلایل سانحه از آن استخراج خواهد شد؛ اما در مورد نتیجه نهایی بررسی‌های صورت گرفته، نمی توان پیش بینی انجام داد؛ چراکه ممکن است این اقدام هفته ها و ماه ها به طول بیانجامد.