۵۳۴ خانه بهداشت در اردبیل دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نخستین صبح جمعه در بازدید از خانه‌های بهداشت روستاهای اردبیل به خبرنگار مهر گفت: خانه‌های بهداشت با هدف دسترسی آسان به خدمات بهداشتی در روستاها دایر شده است.

وی افزود: تمامی به ورزان مستقر در خانه‌های بهداشت به طور مداوم آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و در خود استان توسعه خانه‌های بهداشت از برنامه‌های علوم پزشکی است.

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان با اذعان به اینکه به زودی ۱۶ خانه بهداشت روستایی دیگر نیز به بهره‌برداری می‌رسد، اضافه کرد: فعالیت خانه‌های بهداشت منجر به ترویج عدالت در ارائه خدمات درمانی در مناطق محروم و روستایی است.

نخستین همچنین به فعالیت ۵۷ مرکز جامع سلامت روستایی اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است دسترسی روستاییان به خدمات بهداشتی و درمانی تسهیل شود.

وی تأکید کرد: به ویژه در طرح تحول نظام سلامت به این مهم توجه ویژه شده و گسترش خدمات درمانی با رویکرد توجه ویژه به مناطق محروم همراه است.

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان همچنین به کاهش پرداختی روستاییان در طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: این مهم منجر به افزایش رضایت از خدمات درمانی شده است.