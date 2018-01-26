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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

شناسایی اولین کانون ابتلا به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

شناسایی اولین کانون ابتلا به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

یاسوج- مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی اولین کانون ابتلا به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در منطقه نجف آباد یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بهمنش در رابطه با جزئیات خبر افزود: شش اکیپ برای مهار و پیشگیری از این بیماری به همراه یگان امداد نیروی انتظامی در این منطقه مستقر شدند.

بهمنش تصریح کرد: پس از اطلاع از درگیری یکی از منازل نگهداری طیور بومی به بیماری تنفسی و بروز تلفات در واحد مذکور، اکیپ های تشخیصی به محل اعزام و پس از بررسی تخصصی و تایید آزمایشگاهی بیماری، مطابق با دستورالعمل های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور اقدام به معدوم سازی طیور موجود در واحد و شعاع ۳ کیلومتری آن و ضدعفونی محل کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان عامل انتشار این بیماری را عرضه مرغ زنده و طیور بومی و همچنین پرندگان آزاد پرواز و مهاجر دانست و افزود: در این کانون تعداد ۲۶۶ قطعه انواع ماکیان از قبیل مرغ بومی، خروس و اردک بهمراه تعداد ۴۲ عدد تخم مرغ جمع آوری و به طریق بهداشتی معدوم شد.

بهمنش با تاکید بر اینکه تا زمان پاکسازی کامل ویروس، کانون شناسایی شده در قرنطینه خواهد بود، عنوان داشت: تاکنون هیچ موردی در زمینه مشاهده ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری های استان گزارش نشده است.

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: ضرورت دارد که مرغداران ضمن رعایت مسائل بهداشتی و بیوسکیوریتی از عرضه مرغ زنده به افراد متفرقه و خودروهای دورگرد جداً خودداری کنند و مرغ پایان دوره پرورشی خود را صرفاً به مقصد کشتارگاه حمل کند.

وی افزود: همچنین باید از ورود افراد متفرقه به مرغداری خودداری و کارگران شاغل در این مراکز تا پایان دوره در مرغداری حضور داشته و از رفت و آمد به خارج از مرغداری خودداری کنند.

بهمنش از مردم خواست که در صورت مشاهده تلفات غیرطبیعی در طیور خانگی موارد را به سامانه ۱۵۱۲ ارتباط مردمی دامپزشکی استان اطلاع دهند.

کد مطلب 4210270

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