عبدالحمید صفایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات اصلاحی شهرداری خارگ برای استقبال از نوروز و مهمانان نوروزی در جزیره خارگ آغاز شده است.
وی افزود: روکش آسفالت، لکه گیری و بهسازی معابر از برنامههای این شهرداری خارگ در حوزه عمرانی است.
صفایی تصریح کرد: بهسازی و لکه گیری معابر برای ایمنی بیشتر شهروندان در نظر گرفتهایم که انشاءالله با همکاری و صبوری شهروندان شاهد اجرای این پروژه خواهیم شد.
شهردار خارگ بیان کرد: جزیره مقاوم خارگ ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه دارد که باید تلاش کرد با وحدت و همدلی این ظرفیتها در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیرد.
وی افزود: خدمت در نظام جمهوری اسلامی باید با وجدان کاری، جلب رضایت خداوند و رضایت مردمی همراه باشد.
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