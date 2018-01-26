عبدالحمید صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات اصلاحی شهرداری خارگ برای استقبال از نوروز و مهمانان نوروزی در جزیره خارگ آغاز شده است.

وی افزود: روکش آسفالت، لکه گیری و بهسازی معابر از برنامه‌های این شهرداری خارگ در حوزه عمرانی است.

صفایی تصریح کرد: بهسازی و لکه گیری معابر برای ایمنی بیشتر شهروندان در نظر گرفته‌ایم که انشاءالله با همکاری و صبوری شهروندان شاهد اجرای این پروژه خواهیم شد.

شهردار خارگ بیان کرد: جزیره مقاوم خارگ ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه دارد که باید تلاش کرد با وحدت و همدلی این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیرد.

وی افزود: خدمت در نظام جمهوری اسلامی باید با وجدان کاری، جلب رضایت خداوند و رضایت مردمی همراه باشد.