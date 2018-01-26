تداوم بارش برف در آذربایجان غربی تا شنبه/هوا ۱۲ درجه سردتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بارش ها از پنجشنبه شب به شکل باران در شهرهای استان به خصوص ارومیه آغاز و رفته رفته به شکل برف فضای شهرهای استان را سفیدپوش و موجب خوشحالی زایدالوصف شهروندان این استان شده است.

این سامانه بارشی در حال حاضر موجب بارش هایی پراکنده در استان شده که با تشدید فعالیت آن از امروز تا روز شنبه بارش برف و مه آلودگی، اختلال در تردد شهری و جاده های مواصلاتی استان پیش بینی شده است.

از روز یکشنبه تا آخر هفته آینده با استقرار توده هوای سرد در استان دمای هوا بین ۸ تا ۱۲ درجه کاهش خواهد یافت.

بارش ها تا شنبه هفته تداوم خواهد داشت

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان به خبرنگار مهر گفت: بارش باران و برف از شب گذشته در ارومیه آغاز و تا شنبه تداوم خواهد داشت.

مهدی صابری با بیان اینکه شهرستان ارومیه دمایی بین صفر و ۹ درجه بالای صفر در ۲۴ ساعت گذشته داشت افزود: شهرستان تکاب با هشت درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهرستان و شاهین دژ با ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین شهر استان بود.

وی ادامه داد: بر اساس پیش یابی های نقشه های هواشناسی ورود سامانه بارشی موجب افزایش ابر و مه آلودگی و بارش برف در استان شده و تا اواخر وقت شنبه در استان خواهد بود.

صابری به آخرین موقعیت سامانه بارشی در منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: از اواخر وقت امروز جمعه جبهه سرد سامانه وارد استان شده و علاوه بر تداوم بارش برف سبب افت محسوس دما از اواخر وقت فردا در استان خواهد شد.

رئیس پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: از اواخر وقت امروز با ریزش هوای سرد شاهد کاهش محسوس دمای هوا بین هشت تا ۱۲ درجه در استان خواهیم بود.

صابری به میزان بارش ها در استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو گفت: در این راستا میزان بارش در ارومیه۱۸.۶ ، انزل ۱۵.۸، نازلو ۲۰.۵ ، اشنویه ۲۰.۲، سردشت ۱۶.۳ ، نقده ۱۲.۷ ، پیرانشهر ۲۰.۲ ، مهاباد ۱۰.۷، چایپاره. ۳.۶ ، خوی ۱۰.۴ ، تکاب ۲.۸، سلماس ۱۵ ، شاهین دژ ۰.۹ ، چالدران ۲.۳ ، ماکو ۰.۵ ، پلدشت۰ ، بوکان ۳ ، میاندوآب ۶ میلیمتر است.

تردد در تمامی محورهای آذربایجان غربی در حال انجام است

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در خصوص وضعیت محورهای ارتباطی در پی بارش باران گفت: در حال حاضر به دلیل بارش نعمت الهی هیچ مشکل خاصی در استان گزارش نشده و تردد در تمامی محورهای استان در حال انجام است.

امیرعباس جعفری با اشاره به حجم کم بارش ها اضافه کرد: تمامی تدابیر در جاده ها و محورهای استان پیش بینی شده و راهدارها به همراه نیروهای امدادی و نجات در جاده ها و محورهای استان حضور مستمر دارند تا در صورت بروز مشکل امدادرسانی کنند.

وی با اشاره به تشدید سرمای هوا و لغزنده بودن راه ها در استان عنوان کرد: از شهروندان و نیز مسافرانی که قصد عبور از جاده ها و محورهای ارتباطی استان دارند تقاضا می شود ضمن رعایت تمام نکات ایمنی حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

جعفری با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر کاهش ۸ تا ۱۲ درجه ای دمای هوا از شهروندان خواست در مصرف حامل های انرژی نهایت صرفه جویی را داشته و نکات ایمنی را در این خصوص رعایت کنند.

وی با اشاره به استقرار ۶۷ راهدارخانه در محورهای ارتباطی استان گفت: عملیات برف روبی، نمک پاشی و نیز امداد و نجات در محورهای برف گیر استان در حال انجام است.