ترامپ برای اولین بار معذرت خواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد که به دلیل انتشار ویدیو های متعلق به راست های افراطی معذرت خواهی می کند. وی در نوامبر سال گذشته میلادی اقدام به بازنشر چند ویدئوی اسلام ستیزانه از یک گروه افراط گرای انگلیسی در توئیتر کرده بود.

این اقدام ترامپ با انتقادهای وسیعی در انگلیس روبرو شد، به طوری که دفتر ترزا می نخست وزیر انگلیس نیز این اقدام را اشتباه توصیف کرد.

ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه با «پیرز مورگان» گزارشگر انگلیسی گفت به خاطر این کارش عذرخواهی می کند.

مورگان در این مصاحبه رئیس جمهوری آمریکا را متهم به ایجاد خشم و ناآرامی در انگلیس کرد چرا که گروه «بریتانیا اول» که ویدئوها مربوط به آن بوده از عده ای نژادپرست و فاشیست تشکیل شده است.

ترامپ در پاسخ گفت: البته من نمی دانستم. من هیچ چیز درباره آن ها نمی دانستم، امروز هم چیزی درباره آن ها نمی دانم بجز مطالب کمی که خوانده ام.

ترامپ افزود: اگر شما می گویید که این ها افرادی نژادپرست هستند، اگر شما بخواهید من عذرخواهی می کنم.

ویدئوهای مذکور توسط «جیدا فرانسن» معاون رئیس گروه «بریتانیا اول» در توئیتر منتشر شده بود. فرانسن در سال ۲۰۱۶ به دلیل آزار و اذیت مذهبی یک زن مسلمان مجرم شناخته شده بود.