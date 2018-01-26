احیای سازمان ملی جوانان تا نیمه سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، ‎سید فرید موسوی در نخستین همایش مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد که در شیراز در حال برگزاری است با اشاره اهمیت سازمانهای مردم نهاد جوانان، افزود: سازمانهای مردم نهاد از دو منظر مردمی بودن و تلاشگر بودن اهمیت دارند زیرا به صورت جمعی تحقق اهداف و برنامه های خود را در مدنی ترین و مردمی ترین قالب دنبال می کنند.

وی ادامه داد: سمن ها در سال های اخیر رشد روز آفرینی را تجربه کردند و دولتی مستقر شد که زمینه توسعه و پیشرفت سمن ها را مطرح کرد. توسعه سمن ها امر صرفا ملی نیست و در کشورهای توسعه یافته هم نقش فعال سمن ها را می بینیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صحنه های بین المللی سه بازیگر اصلی یعنی دولت ها، اقتصاد و نهادهای مردمی هستند که بعنوان بازیگران اصلی جامعه مدنی در حوزه های مختلف نقش إیفا می کنند پاسخ به همه نیازهای کشور صرفا با تکیه بر دولت نمی تواند ثمربخش باشد.

موسوی اضافه کرد: مفهوم توسعه امروز گسترده تر شده و توسعه پایدار مدنظر است و بدون مشارکت مردم این توسعه بدست نمی آید و اگر می خواهیم این مشارکت پایدارتر و مردم تر باشد، سمن ها هستند.

وی تاکید کرد: ‎بالفعل کردن استعداد و ظرفیت های انسانی است که با بهره گیری از این ظرفیت های انسانی که ممکن است به فراموشی سپرده شود، سمن ها می توانند این ظرفیت ها را برای ما داشته باشند. کشور ما با این قشر عظیم تحصیل کرده ، مسئولیتی را برای ما دیکته می کند که حتما توسعه سمن ها را باید فراهم کنیم.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس اظهار کرد: با وجود فعالیت سمن ها هنوز بستر فعالیت آنها به درستی تعریف نشده است. باید نگرانی های نامربوط بعضا نسبت به حوزه سمن ها و جوانان برطرف کنیم و بستر پویایی و تحرک جوانان را فراهم سازیم.

موسوی گفت: برای پاسخ دهی به چالش های اساسی موجود در کشور باید از این ظرفیت های بی بدیلی که در اختیار ماست، بهره برد و می توان با تکیه بر همین جوانان برای رفع مشکلات آنان برنامه ریزی کرد و اگر امروز برای این چالش ها تدبیری نشود مطمئنا این چالش ها چندسال بعد بسیار بیشتر می شود. کشور بقدری مسایل پیچیده خاص خود را دارد که جوانان برای رفع مشکلات ، خود پیشنهاد دهند و راهکار ارائه کنند. استقبال می کنیم از ورود شما و از راهکارهایی که ارایه می کنید فراکسیون جوانان به جد به دنبال توسعه فعالیت سمن ها و جوانان است.

وی افزود: یکی از مسایل امروز، بحث عدم شفافیت است و شما برنامه ای بگذارید و مسائل خود را شفاف در اختیار مردم قرار دهید و شما بحث شفافیت را در کشور راه بیندازید.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس ادامه داد: ‎اگر سمن ها در این امر پیشرو باشند می توانیم شفافیت را در همه جای کشور مطالبه گری کنیم و این را به شکل یک فرهنگ جا بیندازید. ۳۷ نفر از همکاران در مجلس زیر ٤٠ سال هستند و در فراکسیون جوانان حضور دارند. سازمان برنامه در این برنامه بدرستی اقدام نکرد و گلایه جدی داریم بودجه مختص جوانان، اختصاص نیافت. امیدواریم این اعتبارات تخصیص یابد بدنبال این هستیم.

وی تاکید کرد: ‎استفساریه ای برای قانون منع استفاده از بازنشستگان ارایه کردیم اما به نحوی تلاش کردند این قانون بدرستی اجرا نشود فرصت ها را در اختیار جوانان قرار دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت لایحه ای برای احیای سازمان ملی جوانان ارایه کرد که در مجلس از آن استقبال می کنیم. فراکسیون جوانان هم طرح دیگری برای آن ارایه کرد که اگر به هر دلیلی آن طرح به نتیجه نرسید در نیمه اول سال آینده وضعیت سازمان ملی جوانان مشخص شود.