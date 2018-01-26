رتبه جهانی اعتباری ایران ارتقاء یافت/جایگاه ایران ۵ پله بهتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: پس از آنکه حدود ۱۰ سال رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران ۷، یعنی پایین ترین درجه ممکن بود، از ۲ سال قبل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز نمود که نهایتا علیرغم مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال ۲.۱۷ از ۷ به ۶ ارتقا یافت.

بر پایه این گزارش، اما از سال ۲۰۱۷ مجددا رایزنی ها توسط سازمان سرمایه گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق و بویژه وزارت امورخارجه ( سفارت کشورمان در اتریش) از سرگرفته شد و پس از انجام مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و بویژه موفقیتهای حاصله در انجام توافقهای مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد ، نهایتا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه( OECD ) موضوع را مجددا مورد بحث قرار داده و رتبه ایران را به ۵ ارتقا داد.

کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینه های تامین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود ۱۰درصد و از نظر جلب سرمایه گذاران خارجی و اساسا بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین المللی بسیار موثر است.

گفتنی است که درجه بندی رتبه ها در OECD از ۱ الی ۷ بوده و ایران در بهترین حالت در دهه هشتاد به رتبه ۴ دستیافته بود.

بدیهی است که تصمیمات متخذه در آن سازمان تحت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه فشار برخی قدرت های بزرگ است که علیرغم آن، سازمان مذکور رتبه ایران را بهبود بخشید. این در حالی است که انتظار می‌رود این رتبه در آینده نزدیک به وضع بهتری ارتقاء یابد.