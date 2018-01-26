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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

یکشنبه هشتم بهمن ماه؛

نشست «فلسفه و فرهنگ» برگزار می شود

نشست «فلسفه و فرهنگ» برگزار می شود

صد و سی و چهارمین نشست از یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «فلسفه و فرهنگ» یکشنبه هشتم بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه انسان شناسی و فرهنگ، صد و سی و چهارمین نشست از یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ (دوره پنجم) خود را در تاریخ یکشنبه ۸ بهمن ۹۶ با عنوان «فلسفه و فرهنگ» برگزار می کند.

در این نشست رضا ماحوزی (عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) درباره «کانت، فرهنگ و مسأله تحول در ایران معاصر» و عبدالله صلواتی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر رجایی) درباره «امکانات درونی فلسفه ملاصدرا و مسالۀ فرهنگ» سخنرانی خواهند کرد.

نشست «فلسفه و فرهنگ» یکشنبه  ۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.

انسان شناسی و فرهنگ از همه علاقه مندان دعوت می کند که در این نشست حضور یابند. ورود برای همگان آزاد است.

کد مطلب 4210328
سارا فرجی

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