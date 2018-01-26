به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر جمعه در بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل تصریح کرد: از ابتدای طرح زمستانی به دلیل بارش اندک برف تنها سه مورد برف‌روبی در محورهای مواصلاتی انجام شده است.

وی افزود: با اعلام هواشناسی مبنی بر بارش برف در استان اردبیل، راهداران در وضعیت آماده‌باش بوده و قبل از تشدید بارش‌ها جاده‌های اصلی را نمک‌پاشی کرده‌اند.

رحمتی به استقرار ۴۲۰ راهدار با ۲۶۰ دستگاه خودرو در جاده‌ها اشاره و تصریح کرد: عملیات برف‌روبی در حال انجام بوده و در وضعیت فعلی هیچ‌یک از محورهای مواصلاتی استان مسدود نیست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تأکید به اینکه راهدارخانه‌های استان نیز آماده ارائه خدمات به مسافران است، اضافه کرد: تا اتمام بارش و بازگشت شرایط جوی به وضعیت عادی راهداران در حالت آماده‌باش خواهند بود.

وی افزود: راهداری استان عملیات نگه‌داری زمستانی ۱۳ کیلومتر از مسیر انتهای خارج از حوزه استان اردبیل در محور سرچم را نیز بر عهده گرفته است.

به گفته رحمتی طرح زمستانی تا پایان فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد و اکیپ‌های راهداری به صورت مداوم از جاده‌ها بازدید می‌کنند.