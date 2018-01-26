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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

ضرورت ساماندهی واحدهای فروش سموم بخش کشاورزی در خرم‌آباد

ضرورت ساماندهی واحدهای فروش سموم بخش کشاورزی در خرم‌آباد

خرم‌آباد- مسئول پارک علم و فناوری لرستان بر ضرورت ساماندهی واحدهای فروش سموم بخش کشاورزی در خرم‌آباد تأکید کرد.

محمود رضا شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تأکید بر اینکه کیفیت محصولات کشاورزی استان پایین است اظهار داشت: در این راستا باید مقوله آموزش را به کشاورزان در دستور کار قرار گیرد.

وی بابیان اینکه طی چند سال گذشته در این زمینه اقدامات و تلاش‌هایی صورت گرفته اما هنوز کافی نیست عنوان کرد: همچنین باید حوزه سموم و کود را در کشاورزی استان ساماندهی کرد.

مسئول پارک علم و فناوری لرستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی سم فروشی‌های حوزه کشاورزی در مرکز استان گفت: متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم سم فروشی‌های واقع در میدان شهدا خرم‌آباد را ساماندهی کنیم.

شاکرمی با تأکید بر اینکه جایی که در حوزه کشاورزی استان می‌لنگد مقوله آموزش است ادامه داد: متأسفانه در این حوزه مطلوب و خوب کارنکرده‌ایم.

کد مطلب 4210335

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