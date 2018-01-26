محمود رضا شاکرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با تأکید بر اینکه کیفیت محصولات کشاورزی استان پایین است اظهار داشت: در این راستا باید مقوله آموزش را به کشاورزان در دستور کار قرار گیرد.
وی بابیان اینکه طی چند سال گذشته در این زمینه اقدامات و تلاشهایی صورت گرفته اما هنوز کافی نیست عنوان کرد: همچنین باید حوزه سموم و کود را در کشاورزی استان ساماندهی کرد.
مسئول پارک علم و فناوری لرستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی سم فروشیهای حوزه کشاورزی در مرکز استان گفت: متأسفانه هنوز نتوانستهایم سم فروشیهای واقع در میدان شهدا خرمآباد را ساماندهی کنیم.
شاکرمی با تأکید بر اینکه جایی که در حوزه کشاورزی استان میلنگد مقوله آموزش است ادامه داد: متأسفانه در این حوزه مطلوب و خوب کارنکردهایم.
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