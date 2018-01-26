سوغات مازندران نیازمند حمایت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی پیش ازظهر جمعه در حاشیه بازدید از غرفه مازندران در نمایشگاه بین المللی گردشگری و بازدید از غرفه شهرداری ساری بر لزوم ایجاد فضای دوچرخه سواری برای شهروندان تاکید کرد وگفت: شهرداری در حوزه مرمت آثار تاریخی شهرهای دارای بافت تاریخی از میراث حمایت کند.

وی همچنین با اشاره به قدمت دیرینه صنایع دستی و سوغات در استان اظهار داشت: سوغات مازندران نیاز به حمایت جدی دارد و ضعف اصلی آن نبود بسته بندی مناسب است.

وی تصریح کرد: ظرفیت ها و فرصت های گردشگری باید به نوعی طراحی شود که برای تمام طبقات جامعه قابل استفاده باشد نه قشر خاص و به بهبود و اصلاح سیستم عرضه محصولات خدمات گردشگری در بخش بومگردی استان مازندران نیاز داریم.

اسلامی افزود: حمایت از صنایع دستی تنها با ایجاد بازارچه های موقت و دائمی و نمایشگاه های مرتبط و همچنین ورود شهرداری ها در طراحی های شهری اتفاق می افتد.

به گزارش مهر، نمایشگاه بین‌المللی صنعت گردشگری از دوم تا ششم بهمن ماه در تهران دائر است و مازندران از ۲ استانی است که موفق شده در سالن مجزا، فرصت بیشتری برای معرفی جاذبه‌های گردشگری با محوریت نقش طبیعت و گل و گیاه در صنعت گردشگری را در اختیار داشته باشد.

بومگردی و فعالیت‌های مدیریت شهری در حوزه گردشگری هم با حضور فعال شهرداری بابل و ساری در این نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد.