به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد سه شنبه 28 آذر با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخگوی سئوالات آقایان اعلمی، آفریده، سید جلال حسینی و رضا طلایی نیک نمایندگان تبریز، شیروان، زنجان و بهار و کبودر آهنگ خواهد بود.

متکی وزیر خارجه سه شنبه 28 آذر برای پاسخ به سئوال مطوری زاده نماینده خرمشهر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می رود، همچنین مصطفی پور محمدی وزیر کشور چهارشنبه 29 آذر برای پاسخ به دو سئوال گرامی مقدم نماینده بجنورد و سئوال شجاع نماینده دشتستان در کمیسیون امنیت ملی حاضر می شود.

علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن سه شنبه 28 آذر برای پاسخگویی به سئوالات آقایان صادق زاده نماینده رشت، یوسفیان‌ملا نماینده آمل، سئوال مشترک اختری و میرتاج الدینی نمایندگان تهران و تبریز و سئوال میرتاج الدینی نماینده تبریز در کمیسیون صنایع و معادن حضور می یابد.

طهماسبی همچنین یکشنبه 26 آذر با حضور در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن، به سئوال اکبر اعلمی نماینده تبریز پاسخ می دهد.

وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، بازرگانی و معاون تولید سازمان مدیریت هم سه شنبه 28 آذر برای بحث پیرامون هدفمند کردن یارانه های بخش کشاورزی و تهیه و توزیع نهاده ها توسط بخش خصوصی از سال 1386 در کمیسیون کشاورزی حضور می‌یابند.

کمیسیون عمران ادامه برسی عملکرد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و مشکلات موجود در توسعه متروی تهران و احداث منوریل با حضور وزیر کشور، شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و سایر مسئولان وکارشناسان ذیربط را در دستور کار جلسه سه شنبه 28 آذر دارد.

گفتنی است کمیسیون انرژی مجلس یکشنبه 26 آذر استماع گزارشی از عملکرد وزارتخانه های نفت، نیرو، سازمان انرژی اتمی و دیوان محاسبات کشور را با دعوت از مسئولان ذی ربط در دستور کار خود دارد، همچنین سه شنبه نیز این کمیسیون با دعوت از وزراء ومدیران ذیربط گزارشی از آخرین اقدامات انجام پذیرفته در خصوص بورس نفت را ارائه خواهد داد.

کمیسیون بهداشت و درمان نیز سه شنبه 28 آذر با حضور مسئولان مربوطه گزارشی از عملکرد سازمان نظام پزشکی و بررسی تعرفه های پزشکی ارائه خواهد داد.

کمیسیون بهداشت همچنین در این روز جلسه مشترکی با ریاست قوه قضائیه دارد.کیمسیون قضایی و حقوقی نیز سه شنبه 28 آذر با حضور ریاست قوه قضائیه جلسه مشترک برگزار می کند.

کمیسیون ویژه سیاست های کلی اصل 44 چهارشنبه 29 آذر بحث، بررسی و طرح سئوالات و ابهامات پیرامون موضوع واگذاری سهام عدالت با حضور وزیر اقتصادی و دارایی را در دستور کار دارد.