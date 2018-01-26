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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

هشدار «جرج سورس» به گوگل و فیس بوک

هشدار «جرج سورس» به گوگل و فیس بوک

«جورج سورس» پدر انقلاب های رنگی، به گوگل و فیس بوک در مورد ماهیت فعالیت هایشان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج سورس با اعلام هشدار به گوگل و فیس بوک، آنها را شرکت هایی انحصاری خواند که دورانشان سر آمده و ممکن است بازیچه رژیم های خودکامه در برانداختن دموکراسی شوند.

سوروس در جریان ضیافت شام سالانه ای که در حاشیه اجلاس داووس ترتیب داده بود، پیرامون موضوع هایی از قبیل دونالد ترامپ و بیت کوین نیز سخنرانی کرد. با این حال انتقادهای شدید وی متوجه غولهای اینترنتی بود.

وی ضمن تاکید بر لزوم قانونمندتر شدن این شرکت ها گفت: فیس بوک و گوگل نیمی از درآمد تبلیغات اینترنتی را در اختیار دارند.

سوروس پیش بینی کرد که غول های اینترنتی برای دسترسی به بازارهایی مانند چین از اصول خود کوتاه آمده و اتحادی میان رژیم های خودکامه و شرکت های عظیم و انحصاری اینترنتی شکل می گیرد.

کد مطلب 4210344
عبدالحمید بیاتی

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