ایجادبازارچه در گمرک «آزادلو» گرمی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی ظهر جمعه در حاشیه بازدید استاندار اردبیل از پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرستان گرمی به خبرنگار مهر گفت: به منظور رونق گمرک آزادلو، استاندار اردبیل پیگیری احداث بازارچه مرزی مشترک را مورد تأکید قرار داد و این طرح در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: علاوه بر این در بازدید از منطقه آزاد استان محدوده واقع در شهرستان گرمی، مقرر شد گرمی در زون صنعتی منطقه آزاد قرار گیرد.
فرماندار گرمی با اشاره به بررسی ظرفیتهای گردشگری سلامت و گردشگری ورزشی موران، ادامه داد: همچنین در بازدید از منطقه نمونه گردشگری گیلارلو مطالعه این منطقه توسط مشاور با هدف واگذاری به سرمایهگذار در اولویت قرار گرفت.
امامی افزود: با دستور استاندار اردبیل احداث واحد تولیدی شیرآلات بهداشتی توسط سرمایهگذار بخش خصوصی تسریع میشود تا بتوان به زودی شاهد تبدیل شدن گرمی به قطب تولید شیرآلات بهداشتی بود.
وی تأکید کرد: همچنین چهارراه شهر گرمی مورد بازدید قرار گرفت و دستور لازم برای بازگشایی آن صادر شد.
فرماندار گرمی با ابراز خرسندی از نتیجه بازدید استاندار اردبیل اضافه کرد: امید میرود با دستورات صادره بتوان زیرساختهای توسعه گرمی را در کمترین زمان تقویت کرد.
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