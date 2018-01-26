طی روزهای اخیر دو سانحه دلخراش در حوزه دریایی کشور رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، ناخدا یکم ستاد کوروش محرابی ضمن گرامیداشت شهدای این سانحه گفت : طی روزهای اخیر شاهد دو سانحه دلخراش در حوزه دریا بودیم که یکی مربوط به کشتی نفتکش سانچی و دیگری نیز مربوط به ناوشکن دماوند که در شرایط نامساعد جوی هنگام پهلوگیری دچار سانحه شد و چند تن از فرزندان وطن به درجه شهادت نائل آمدند.

وی افزود: نیروی دریایی ایران در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحولات زیادی بوده است و ایرانیان در زمان باستان با حفر کانال سوئز و داشتن بیش از دو هزار کشتی پهنه وسیعی از دریای هند تا مدیترانه را زیر قدرت خود داشتند.

ناخدا یکم ستاد کوروش محرابی ادامه داد: پس از اسلام تا زمان صفویه نیروی دریایی ایران رو به ضعف نهاد و در زمان صفویه و افشاریه مجددا تقویت شد و در زمان قاجار و ابتدای پهلوی نیز دوباره رو به افول گرایید.

جانشین منطقه یکم نیروی دریایی عنوان کرد: در قرآن کریم نیز در خصوص اهمیت دریا و دریانوردی بیش از ۴۳ آیه وجود دارد که به نعمت های موجود در دریا و استفاده از آن تاکید شده است و می دانیم کشورهایی در جهان پیشرفت و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده اند که توانسته اند از مرزهای خشکی عبور و پا به پهنه وسیع دریا و کشف منابع جدید دست یابند.

وی اظهارداشت: پس از پیروزی انقلاب در هشت سال جنگ تحمیلی ناوگان دریایی ایران در جنگ به خوبی درخشید و در جنگ ۳۴ روزه ، پایگاه دریایی خرمشهر به خوبی بر دشمن فائق آمد و علاوه بر آن در مدت ۸ سال بیش از ۱۲ هزار کشتی تجاری ایران توسط ناوگان دریایی اسکورت و به سلامت به مقصد رسید .

کوروش محرابی در ادامه گفت : پس از جنگ رهبر معظم انقلاب بر گسترش نیروی دریایی و افزایش این قدرت تاکید نموده و هم اکنون نیروی دریایی ایران یکی از قدرتمندترین نیروها در سطح بین المللی است.

جانشین منطقه یکم نیروی دریایی به بیان مصداق های ضرورت گسترش نیروی دریایی در بخش نظامی و تجاری پرداخت و افزود : کشور ایران دارای هشت هزار کیلومتر مرز است که سه هزار کیلومتر آن آبی است که ۹۳ درصد تبادل اقتصادی کشور از طریق دریا صورت می گیرد.

وی عنوان کرد : ۹۵ درصد شهرهای مهم جهان و ۷۵ درصد جمعیت جهان در کنار دریاها و رودهای بزرگ قرار دارند و این دلایل ، نشان می دهد که گسترش قدرت دریایی از چه اهمیت ویژه ای برای اقتصاد ایران در آینده برخوردار است .

این مقام مسئول یادآور شد : در گذشته مبادلات تجاری ایران از طریق بندر ماهشهر انجام می گرفت اما هم اکنون بندرعباس و اسکله شهید رجایی بیش از ۶۰ درصد مبادلات را انجام می دهد و در چشم انداز توسعه دریانوردی ایران گسترش بنادر جنوب شرق ایران همچون جاسک و چابهار در دستور کار قرار دارد.

محرابی درباره گسترش فرهنگ دریانوردی در میان توده مردم عنوان کرد : مقام معظم رهبری تاکید داشتند که باید خدمات حوزه دریا به صورت مصور به سمع و نظر مردم و آینده سازان برسد و به همین دلیل کمیته ای تشکیل و هم اکنون در مقاطع مختلف تحصیلی این مطالب جهت فرهنگ سازی در کتاب های درسی گنجانیده شده است.