  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

جانشین منطقه یکم نیروی دریایی ارتش:

طی روزهای اخیر دو سانحه دلخراش در حوزه دریایی کشور رخ داده است

طی روزهای اخیر دو سانحه دلخراش در حوزه دریایی کشور رخ داده است

بندرعباس - جانشین منطقه یکم نیروی دریایی ارتش گفت: طی روزهای اخیر دو سانحه دلخراش در حوزه دریایی کشور رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، ناخدا یکم ستاد کوروش محرابی ضمن گرامیداشت شهدای این سانحه گفت : طی روزهای اخیر شاهد دو سانحه دلخراش در حوزه دریا بودیم که یکی مربوط به کشتی نفتکش سانچی و دیگری نیز مربوط به ناوشکن دماوند که در شرایط نامساعد جوی هنگام پهلوگیری دچار سانحه شد و چند تن از فرزندان وطن به درجه شهادت نائل آمدند.

وی افزود: نیروی دریایی ایران در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحولات زیادی بوده است و ایرانیان در زمان باستان با حفر کانال سوئز و داشتن بیش از دو هزار کشتی پهنه وسیعی از دریای هند تا مدیترانه را زیر قدرت خود داشتند.

ناخدا یکم ستاد کوروش محرابی ادامه داد: پس از اسلام تا زمان صفویه نیروی دریایی ایران رو به ضعف نهاد و در زمان صفویه و افشاریه مجددا تقویت شد و در زمان قاجار و ابتدای پهلوی نیز دوباره رو به افول گرایید.

جانشین منطقه یکم نیروی دریایی عنوان کرد: در قرآن کریم نیز در خصوص اهمیت دریا و دریانوردی بیش از ۴۳ آیه وجود دارد که به نعمت های موجود در دریا و استفاده از آن تاکید شده است و می دانیم کشورهایی در جهان پیشرفت و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده اند که توانسته اند از مرزهای خشکی عبور و پا به پهنه وسیع دریا و کشف منابع جدید دست یابند.

وی اظهارداشت: پس از پیروزی انقلاب در هشت سال جنگ تحمیلی ناوگان دریایی ایران در جنگ به خوبی درخشید و در جنگ ۳۴ روزه ، پایگاه دریایی خرمشهر به خوبی بر دشمن فائق آمد و علاوه بر آن در مدت ۸ سال بیش از ۱۲ هزار کشتی تجاری ایران توسط ناوگان دریایی اسکورت و به سلامت به مقصد رسید .

کوروش محرابی در ادامه گفت : پس از جنگ رهبر معظم انقلاب بر گسترش نیروی دریایی و افزایش این قدرت تاکید نموده و هم اکنون نیروی دریایی ایران یکی از قدرتمندترین نیروها در سطح بین المللی است.

جانشین منطقه یکم نیروی دریایی به بیان مصداق های ضرورت گسترش نیروی دریایی در بخش نظامی و تجاری پرداخت و افزود : کشور ایران دارای هشت هزار کیلومتر مرز است که سه هزار کیلومتر آن آبی است که ۹۳ درصد تبادل اقتصادی کشور از طریق دریا صورت می گیرد.

وی عنوان کرد : ۹۵ درصد شهرهای مهم جهان و ۷۵ درصد جمعیت جهان در کنار دریاها و رودهای بزرگ قرار دارند و این دلایل ، نشان می دهد که گسترش قدرت دریایی از چه اهمیت ویژه ای برای اقتصاد ایران در آینده برخوردار است .

این مقام مسئول یادآور شد : در گذشته مبادلات تجاری ایران از طریق بندر ماهشهر انجام  می گرفت اما هم اکنون بندرعباس و اسکله شهید رجایی بیش از ۶۰ درصد مبادلات را انجام می دهد و در چشم انداز توسعه دریانوردی ایران گسترش بنادر جنوب شرق ایران همچون جاسک و چابهار در دستور کار قرار دارد.

محرابی درباره گسترش فرهنگ دریانوردی در میان توده مردم عنوان کرد : مقام معظم رهبری تاکید داشتند که باید خدمات حوزه دریا به صورت مصور به سمع و نظر مردم  و آینده سازان برسد و به همین دلیل کمیته ای تشکیل و هم اکنون در مقاطع مختلف تحصیلی این مطالب جهت فرهنگ سازی در کتاب های درسی گنجانیده شده است.

کد مطلب 4210353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها