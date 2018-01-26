به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در سخنانی با اشاره به قرارگیری لرستان در رتبه آخر حوزه کسبوکار در کشور اظهار داشت: متأسفانه استان در این حوزه روزبهروز در حال بدتر شدن است.
وی با تأکید بر اینکه رتبه آخر لرستان در حوزه کسبوکار بههیچعنوان زیبنده استان نیست عنوان کرد: این امر ربطی به دولتها ندارد، بلکه یک بحث داخلی و استانی است که باید اقدامات لازم را برای ارتقای رتبه استان انجام داد.
استاندار لرستان بر ضرورت فرهنگسازی در این رابطه در استان تأکید کرد و گفت: باید همه ظرفیتها را برای ارتقای رتبه لرستان از رتبه آخر حوزه کسب کار انجام داد.
خادمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید حبوبات در شهرستانهای مختلف لرستان اظهار داشت: خوشبختانه درزمینهٔ رقم حبوبات مشکلی نداریم.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شرکتهای بستهبندی حبوبات در استان عنوان کرد: در حال حاضر حبوبات لرستان به نام استان کرمانشاه صادر میشود.
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