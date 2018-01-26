دهه فجر فرصت بسیار مناسبی برای بازگو کردن دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار داشت: حضرت زهرا(س) یک الگوی تمام عیار برای تمامی بانوان عالم است.

وی افزود: این خانوده انوار مقدسی هستند که پیش از آفرینش کلیه عوالم و خلقت بشر در پیشگاه عرش عظمت حق تبارک و تعالی در حال تسبیح و تقدیس خدای یکتا بوده اند و واژه کوثر که لقب ایشان است، نشانه عظمت است.

امام جمعه زاهدان گفت: حضرت زهرا اطهر (س) به راستی یک الگوی تمام عیار برای تمام بانوان عالم است و این وجود مقدس فقط مختص مسلمانان نیست و برکات این وجود مقدس به اندازه ای زیاد است که با کلام قابل وصف نیست.

وی خاطرنشان کرد: برکات این خاندان محترم در طول این ۱۴ قرن به اندازه ای است که هیچ انقلاب و حرکتی در طول تاریخ به اندازه آن تاثیرگذار نبوده است مگر اینکه در راس آن یکی از فرزندان این خاندان وجود داشته باشد به مثل انقلاب اسلامی که دو سید بزرگوار از نسل فاطمه اطهر (س) موجب آن شدند.

وی تصریح کرد: امروز اکثر مردم ایران از دوران قبل از انقلاب یا چیزی نمی‌دانند یا تصویری کوچک در ذهن دارند که در این شرایط وظیفه دانشگاه‌ها، حوزه ها و افرادی که از قبل انقلاب خاطره ای در ذهن دارند به نسل جاری اموزش بدهند و دستاورد های مهم انقلاب را به جوانان نسل امروز آموزش دهند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به خشکسالی های اخیر در کشور اظهار داشت: باید در چنین شرایطی دست تضرع به درگاه پروردگار متعال برداریم و با خواندن نماز باران از خداوند تقاضای باران رحمت کنیم.

وی افزود: نماز باران نمازی دو رکعت است همانند نماز عید فطر و قربان با این تفاوت که نماز عیدین به صورت جماعت خوانده می‌شود اما نماز باران را می‌توان به صورت انفرادی هم خواند.

وی با اشاره به اینکه از الزامات نماز باران سه روز روزه گرفتن است، ادامه داد: کیفیت آن هم به اینگونه است که از اول هفته روزه داری شروع می‌شود و در روز دوشنبه باید نماز باران ادا شود.

آیت‌ الله سلیمانی گفت: همچنین می توان از روز چهارشنبه روزه داری را شروع کرد و در روز جمعه نماز خوانده شود که با توجه به مناسبت روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این روز بسیار بااهمیت است.

وی با اشاره به اینکه وقت نماز باران به مانند نماز عیدین است، بیان کرد: همچنین عصر هم می توان آن را به جا آورد که به امید پروردگار و به برکت وجود نازنین حضرت زهرای اطهر (س) امیدواریم مورد درگاه الهی قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز دهه فجر ادامه داد: دهه فجر فرصت بسیار مناسبی برای بازگو کردن دستاوردهای انقلاب است و زمانی کلیدی برای تبیین نقش‌های موثر در انقلاب است که این وظیفه بر عهده افرادی است که از پیشینه انقلاب مطلع هستند.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: برای اینکه نسل جدید سربازان واقعی انقلاب اسلامی باشند، باید تصویری واضح و تحلیلی روشن از انقلاب برای آن‌ها ارائه شود، بنابراین وظیفه فرماندهان، روحانیون، فرهنگیان و دانشگاهیان در این زمیه سنگین است.

وی تصریح کرد: افراد مطلع در این ایام باید به دورن دانشگاه‌ها و مدارس بروند و دستاوردها و موفقیت انقلاب و چگونگی شکل گیری آن را برای نسل جدید تشریح کنند تا این نسل به خوبی با انقلاب آشنا شوند.