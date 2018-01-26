به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در نشست مشترک وزیر نیرو با مدیران استان قم با بیان اینکه جهت تأمین منابع مالی جهت رفع مشکلات منطقه پردیسان قم نیاز به اعتبارات ملی داریم، گفت: متأسفانه در این منطقه واحدهای مسکن مهر بدون زیرساختهای لازم ساخته شده که فاضلاب یکی از مهمترین مشکلات این منطقه است.
وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۵۰ هزار نفری شهرک پردیسان افزود: امید است با همکاری وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی، منابع مورد نیاز احداث تصفیه خانه پردیسان قم تأمین و مشکل مردم رفع شود.
استاندار قم ادامه داد: برای انتقال آبهای سطحی از بند علی خان به قم برای استفاده بخش کشاورزی که در سال ۸۲ مصوب شده ولی اجرایی نشد، لولههای آن همان زمان خریداری شده که نگهداری آنها بسیار هزینه بر است.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در پردیسان قم داریم، میتوانیم از این لولهها برای انتقال فاضلاب پردیسان استفاده نماییم تا هم هزینه نگهداری کم شود و هم برای آینده فاضلاب فکری کرده باشیم.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای تأمین آب مورد نیاز استان از سرشاخههای دز هنوز به ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم تا از این طریق آب مورد نیاز برخی شهرهای در طول مسیر مانند دستجرد را تأمین کنیم.
وی، حفاظت هوشمند از خط لوله و سامانههای آب استان را در جهت حفظ امنیت این موضوع و جلوگیری از تهدیدهای بیولوژیکی بسیار مهم تلقی کرد و گفت: در این زمینه باید منابع مورد نیاز تأمین شود.
استان قم بیان داشت: تعیین تکلیف منابع مورد نیاز برای پرداخت بدهی ۶۰ میلیارد ریالی جهت آب رسانی به قم در سالهای ۹۰ تا ۹۴ از موارد دیگری است که از قبل مانده و باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در بخش برق نیز حدود پنج پست برق توسط شرکت توانیر دردست اجراست که نیاز به حمایت وزارتخانه از آنها میباشد، از سوی دیگر برای تأمین اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی برای بهینه سازی شبکه توزیع برق ۸۰۰ هکتار از بافتهای فرسوده استان قم نیز باید حمایتهای لازم صورت گیرد.
صادقی گفت: برای تأمین انرژی خورشیدی برای ۵۰۰ مگاوات، یک زمینی را در قم اختصاص دادیم و در این زمینه هم از تهران درخواست تخصیص اعتبارات لازم را داریم.
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