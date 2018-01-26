حضور ایران در سوریه مانع ورود داعش به کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان گرگان اظهار کرد: امیر المومنین در ابتدای خطبه ۱۸۱ خدا را برای انسان معرفی می‌کند و تاکید دارد انسان ها هرچه بیشتر خالق خود را بشناسند به آن نزدیک‌تر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه خداوند قبل از هر موجودی وجود داشت، افزود: همه معجزات از جانب حق‌تعالی صادرشده است، خداوند قبل از همه موجودات هستی وجود داشت و قبل ندارد.

امام‌جمعه گرگان بابیان اینکه ستایش مختص ذات اقدس الهی است، گفت: انسان اگر نسبت به خداوند متعال شناخت پیدا کند به سعادت دنیا و آخرت دست خواهد یافت.

وی در خطبه دوم، با اشاره به نامه‌ای که از سوی رئیس دفتر سیاسی فلسطین برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد، گفت: در این نامه آمده که ما در مقابل طاغوت زمان«ترامپ» ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد که برخی از مسائل ورود پیدا کند.

آیت‌الله نور مفیدی اظهار کرد: برخی‌ها در داخل ایران معتقدند که ما چه‌کار به فلسطین و یا لبنان داریم و باید به مشکلات داخلی خود بپردازیم که اگر بخواهیم عمیق موضوع را بررسی کنیم نباید این‌گونه باشیم و این تفکر را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگرچه امروز ایران از مشکلات داخلی برخوردار است اما نمی‌توان از این کشورها چشم برداشت.

وی افزود: همان‌گونه که پیامبر(ص) فرمودند همه ما نسبت به دفاع از مظلوم وظیفه شرعی داریم و این وظیفه اسلامی است حتی از مظلوم غیرمسلمان هم دفاع کنیم.

امام‌جمعه گرگان گفت: دشمنان انقلاب اسلامی از همان ابتدا سعی داشتند تا ایران ضعیف را در اختیار داشته باشند که جنگ ۸ سال دفاع مقدس گواهی براین موضوع دارد.

وی افزود: در زمانی که هشت سال جنگ به ایران اسلامی تحمیل‌شده بوده همه کشورهای دنیا به نفع صدام وارد میدان شدند و سعی داشتند تا به انقلاب اسلامی ایران ضربه وارد کنند.

آیت‌الله نور مفیدی اظهار کرد: اما امام خمینی (ره) باصلابتی که داشتند این اجازه را به آن‌ها ندادند و امروز رهبر معظم انقلاب با همین تدبیر ادامه‌دهنده راه امام هستند.

وی در خصوص کمک ایران به حزب‌الله و سوریه، تصریح کرد: اگر ایران در این کشورها ورود پیدا نمی‌کرد باید شاهد حضور داعش در شهرهای مختلف ایران بودیم.

امام‌جمعه گرگان گفت: ورود ایران به سوریه باعث شد تا داعش از این کشور خارج شود و اگر ایران ورود پیدا نمی‌کرد معلوم نبود در منطقه چه اتفاقی رخ می‌داد.

وی اضافه کرد: ممکن بود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها منطقه را در اختیار می‌گرفتند و نیروهای تکفیری وارد ایران می‌شدند.

وی افزود: پیشرفت ایران برای ما یک اصل و اساس است، اما باید بدانیم جوانان زیادی تقدیم انقلاب شدند تا کشور در اختیار دشمن قرار نگیرد و ایران ضعیفی در منطقه نداشته باشیم.

آیت‌الله نور مفیدی گفت: در زمان برگشت امام به کشور همه دنیا تلاش کردند تا ایشان وارد کشور نشوند اما با کمک خداوند متعال همه توطئه‌ها خنثی شد.

وی افزود: اکنون کشور دچار شرایط سخت است اما ملت ما باید امیدوار باشند.