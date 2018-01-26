به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسی سالمی درخطبه های نماز جمعه این هفته شهریار طی سخنانی ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوا، دوری از گناه ومعاصی اظهار داشت: اهل دین و اصحاب مومن توسط علایق آنها شناخته می شود و اهل دین علایمی دارند که عبارتند از صادق بودن و اهل دروغ نبودن است و کلام صادقانه دارند و امانتدار هستند و نسبت به قرآن و اهل بیت اهمیت ویژه ای دارند.

سالمی در افزود: با توجه به اینکه دین داران را باید به وفای به عهد و تعهد آنها شناخت و این وفاداری نسبت به خدا برای اهل دین بسیار اهمیت دارد و مبارزه با دشمنان اسلام و تربیت فرزندان و استفاده خوب از عمر از تعهدات ما است ودین داران واقعی اهل صله ارحام هستند و مومنین باید بدانند از سنت های پیامبر صله رحم نیز می باشد و به این نکته توصیه زیادی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه از علایم دیگر دینداری ترحم به ضعفا می باشد گفت: بر کل عالم هر ضعیفی که مورد ظلم واقع شود وظیفه مسلمانان است که از آن دفاع و با ظالم مبارزه کنند و باید بدانیم که دستورات امامان معصوم فقط مختص ایران نیست وباید در کل دنیا برقرار شود.

امام جمعه شهریار با اشاره به اینکه ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ حدود ۱۰۰ نفر از کمونیست ها اطراف آمل نسبت به تصرف آمل وهراز اقدام کردند و درصدد تشکیل حکومت خودکامه بودند و افراد نظامی را مورد حمله قرار می دادند گفت: این افراد حدود ۲ سال در آن منطقه حضور داشتند تا اینکه مردم آمل با اتحاد توانستند بساط آنان را برای همیشه برچینند و ما در آنجا فرماندهان بزرگی را تقدیم کردیم تا امروز مردم عزیزمان طعم امنیت و آرامش را بچشند.

سالمی گفت: هم اکنون در ایام دهه فجر به سر می بریم و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را داریم و یادآوری ۲۲ بهمن از دو جهت دارای اهمیت می باشد اول اینکه اگر ۲۲ بهمن و دهه فجر را یادآوری کنیم چهره رژیم منحوس پهلوی در گذشته کاملا شناخته می شود و جوانان آگاه می شوند که رژیم گذشته سمبل فساد و ذلت بود و کوچکترین حرکت در کشور را با اجازه بیگانگان انجام می داد و لازم است که زوایای مختلف فساد و ذلت رژیم پهلوی باید به جوانان شناسانده شود.

وی دلیل دوم برپایی جشن های دهه فجر را نا امیدی دشمن دانست و اظهار داشت: باید هوشیار باشیم که دشمن نمی خواهد که ما این مناسبت بزرگ را جشن بگیریم و برای دشمن سنگین است که انقلاب اسلامی ایران ۴۰ ساله شده است چرا که هنوز هم در تلاش هستند که این انقلاب را وارونه جلوه دهند و بگویند این انقلاب سبب بدبختی مردم شده است اما واقعیت این است که ما دستاوردهای دینی خوبی داشته ایم ودشمن از این بیزار است.

خطیب جمعه شهریار گفت: شایعات بر علیه نظام و مسئولین را نپذیریم و منتشر هم نکنیم و هرمطلبی که از زبان مسئولین درجه یک کشور شنیدید و مقام معظم رهبری فرمودند را گوش بدهیم و این انقلاب ۴۰ ساله نیازمند حفظ تعهد به اسلام است و باید پای رای به جمهوری اسلامی ایران بمانیم و همچنین حضور رهبری و ولی امر مسلمین در کنار انقلاب عامل دیگری است و این حضور رهبری و علما سبب پایداری نظام و انقلاب است.

وی بیان داشت: توجه خاص مسئولین به مردم از دیگر عوامل حفظ انقلاب محسوب می شود و طبق فرموده رهبر مسئولیت مسئولین بسیار سنگین است وباید به مردم توجه ویژه داشته باشند و اتحاد و وحدت نیز عامل مهم دیگر حفظ این انقلاب است.

سالمی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن شگردهایی دارد و برخی را با پول و برخی را با اسلحه های نظامی و ناوهای خود می ترسانند افزود: برخی از دشمنان از طریق تبلیغات و تضعیف دین و ایمان مردم که مهم ترین عامل می باشد به جنگ مردم ما آمده اند و این مسئله به قدری اهمیت دارد که پیرو آن شورای فضای مجازی تشکیل شده است چرا که دشمن با فضای مجازی به زندگی و خانواده ها آسیب می رساند که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم و به طور صحیح هدایت و مدیریت شود و با مبارزه فرهنگی با دشمن پاسخ این هجمه ها را بدهیم.