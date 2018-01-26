محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت هوای استان کرمانشاه طی روزهای آینده گفت: هوای استان تا اوایل روز یکشنبه هفته آینده، تحت تاثیر موجی ناپایدار، در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارندگی پیش بینی می شود.

وی افزود: درحالیکه بارش طی امروز و امشب عمدتاً در نواحی شمالی استان و بصورت پراکنده خواهد بود، در روز شنبه از شدت و گسترش بیشتری برخوردار می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش علاوه بر نواحی سردسیر و کوهستانی، در مناطق معتدل نیز به تدریج به شکل برف مشاهده خواهد شد.

وی افزود: شدت بارش در روز شنبه، در برخی نقاط به ویژه نواحی شمال غرب استان، سبب آبگرفتگی معابر عمومی نیز می شود.

خسروی ادامه داد: با خروج این سامانه از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده، کاهش محسوس دمای هوا، یخبندان و مه صبحگاهی مهمترین پدیده های جوی در سطح استان خواهند بود.