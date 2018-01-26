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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

هوای استان کرمانشاه برفی می‌شود/بروز یخبندان و مه صبحگاهی

هوای استان کرمانشاه برفی می‌شود/بروز یخبندان و مه صبحگاهی

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه بارشی به جو استان خبر داد و گفت: این سامانه بارش برف، کاهش محسوس دمای هوا، یخبندان و مه صبحگاهی را در پی خواهد داشت.

محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت هوای استان کرمانشاه طی روزهای آینده گفت: هوای استان تا اوایل روز یکشنبه هفته آینده، تحت تاثیر موجی ناپایدار، در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارندگی پیش بینی می شود.

وی افزود: درحالیکه بارش طی امروز و امشب عمدتاً در نواحی شمالی استان و بصورت پراکنده خواهد بود، در روز شنبه از شدت و گسترش بیشتری برخوردار می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش علاوه بر نواحی سردسیر و کوهستانی، در مناطق معتدل نیز به تدریج به شکل برف مشاهده خواهد شد.

وی افزود: شدت بارش در روز شنبه، در برخی نقاط به ویژه نواحی شمال غرب استان،  سبب آبگرفتگی معابر عمومی نیز می شود.

خسروی ادامه داد: با خروج این سامانه از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده، کاهش محسوس دمای هوا، یخبندان و مه صبحگاهی مهمترین پدیده های جوی در سطح استان خواهند بود.

کد مطلب 4210379

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