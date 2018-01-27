به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اعلام درآمدهای قدرتمند اینتل و سایر شرکتها باعث شد شاخصهای والاستریت در پایان روز جمعه رکوردزنی کنند. درحالی که پس از گفتههای اخیر وزیر خزانهداری، دلار همچنان ضعیف باقی ماند.
اساندپی ۵۰۰ بزرگترین سود روزانه خود از اول مارچ تا کنون را به دست آورد و ۱.۲ درصد جهش کرد. اساندپی و دو شاخص بزرگ دیگر بهترین سود چهار هفتهای خود از ۲۰۱۶ تا کنون را به دست آوردند.
سهام سراسر جهان هم رشد کرد. شاخص سهام جهانی اماسسیآی که سهام ۴۷ کشور جهان را دنبال میکند، برای دهمین هفته متوالی رشد کرد، که بلندترین توالی رشد هفتگی آن از ۱۹۹۹ تا کنون است.
سهام شرکت اینتل، یک روز پس از این که این شرکت نتایج ربع سالانه خود را منتشر کرد، بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح آن از اکتبر ۲۰۰۰ تا کنون رسید.
نتایج اینتل و چند شرکت بزرگ دیگر به سرمایهگذاران کمک کرد تا از زیر سایه تاثیر منفی دادههای پایینتر از حد انتظار رشد اقتصادی آمریکا، خارج شوند. طبق گزارش دپارتمان تجارت، تولید ناخالص ملی آمریکا در ربع چهارم ۲.۶ درصد رشد کرده است.
سهام غول داروسازی، ابوی، پس از این که این شرکت پیشبینی درآمد خود در سال ۲۰۱۸ را به شکل قابل توجهی تقویت کرد، با امید به توزیع سود بیشتر و بازخرید سهام، ۱۰ درصد جهش کرد.
میانگین صنعتی داوجونز ۲۲۳.۹۲ واحد یا ۰.۸۵ درصد جهش کرد و به رقم ۲۶۶۱۶.۷۱ واحد رسید. اساندپی۵۰۰ هم ۳۳.۶۲ واحد یا ۱.۱۸ درصد جش کرد و ۲۸۷۲.۸۷ واحد رسید و کامپوزیت نزدک ۹۴.۶۱ واحد یا ۱.۲۸ درصد به ارزش خود افزود و به ۷۵۰۵.۷۷ واحد رسید.
شاخص یوروفرست۳۰۰ در اروپا ۰.۵۴ درصد رشد کرد و شاخص جهانی اماسسیآی ۰.۶۷ درصد بالا رفت. این هفته شاخص جهانی اماسسیآی ۲ درصد بالا رفته است.
سخنان پنجشنبه شب دونالد ترامپ در طرفداری از آنچه او دلار قدرتمند مینامد، یک روز پس از این که وزیر خزانهداری آمریکا، استیون منوچین اعلام کرد که دلار ضعیفتر به آمریکا در کوتاه مدت کمک خواهد کرد که موازنههای تجاری خود را بهبود ببخشد، نتوانست از افت دلار جلوگیری کند.
شاخص دلار که ارزش آن را در برابر ۶ ارز مهم جهان دنبال میکند با ۰.۳۳ درصد افت به ۸۹.۱ رسید. این شاخص این هفته ۱.۶ درصد سقوط کرده است
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