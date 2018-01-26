خردسالترین شرکت کننده رقابت های قرآنی شوق تلاوت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقدم کیا، دبیرستاد اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم در بازدید از محل رقابت های شوق تلاوت در مسجدالنبی (ع) قشم گفت:محمد باقری نمرور ازتبریز متولد ۱۵ فروردین ماه ۸۷ دانش آموزکلاس چهارم کم سن ترین شرکت کننده موفق را کسب کرده است .

وی افزود: این شرکت کننده یکسال قبل با موسسه قرآنی تبریز اشنا شده و توانسته با تلاش ،کوشش و بهره گیری از دانش مربیان و حمایت خوب خانواده به سطح نیمه نهایی رقابت های شوق تلاوت راه یابد.

دبیرستاد اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشورگفت: هم چنین متین مهدوی متولد ۱۳۸۶ از اراک نیز پس از اقای باقری عنوان شرکت کننده کم سن راآن خود کرده است. این شرکت کننده یکسال قبل با طرح ملی تلاوت قرآن کریم آشنا شده است .

مقدم کیا دلایل موفقیت این نونهالان را پشتکار،تمرین درخانه ،داشتن انگیزه بالا برای یادگیری و مربیان مجرب دانست .بررسی ها نشان می دهد اشتیاق برای فرگیری تلاوت های اثرگذار و معنا گرا دربین نونهالان درحال افزایش است.

حسین مقدم کیا در ادامه افزود: آموزش ها و پروژهش ها که با حضور اساتید کشوری درچارچوب تقویم رقابت های شوق تلاوت انجام می گیرد به ارتقای کیفی سازی و شاخص های تدوین شده کمک کرده است.

وی اظهارداشت: با نگاهی به دو دوره رقابت های شوق تلاوت پس از دوره های آموزشی تجربه های گراسنگ اساتید حوزه قرآنی تاثیر فراوانی ازخود به جای گذاشته که قرائت های دوره نخست رقابت ها به دوره سوم تفاوت زیادی دارد.

وی بیان کرد: این نشان می دهد که آموزش های کاربردی مطابق بادانش روز نیازکنونی فراگیران و نخبگان طرح ملی تلاوت است که تلاوت ها به روزتر و براساس بینش باشد.

دبیرطرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور گفت: به منظور کیفی سازی آموزش های نوین در هر کدام از سبک‌ها یکی از قاریان برجسته کشور دعوت شده تا با نگاه و رویکرد آموزشی نکات فنی را آموزش دهند.

وی تصریح کرد: در سبک مصطفی اسماعیل، وحید نظریان، در سبک منشاوی، سیدمصطفی حسینی، در سبک شحات انور، حامد علیزاده و در سبک عبدالباسط نیز رشیدی مسوولیت این آموزش‌ها را برعهده دارند.

مقدم کیا افزود: پس ازاتمام هر سبک یک کلاس ویژه برای شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود تا نکات آموزشی برای آنها تبیین شود.

وی با تاکید براینکه پس از برگزاری اختتامیه ارتباط قاریان راهنما با نفرات برگزیده دوره سوم شوق تلاوت ادامه خواهد داشت اظهارداشت: این ارتباط تا برگزاری مرحله نهایی در کربلا ادامه دارد و هر کدام از اساتید راهنما از طریق فضای مجازی با شرکت‌کنندگان در ارتباط خواهند بود.