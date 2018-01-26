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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

امام جمعه قزوین:

مراقب نفوذی ها باشیم و خط نفاق را بشناسیم تا انقلاب آسیب نبیند

مراقب نفوذی ها باشیم و خط نفاق را بشناسیم تا انقلاب آسیب نبیند

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: در شرایط کنونی باید با بصیرت مراقب نفوذی ها باشیم و خط نفاق، دروغ، اشرافیت و فساد را شناسایی کنیم تا انقلاب آسیب نبیند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید وقایع تاریخی را مروری کنیم تا بدانیم از کجا به این شرایط رسیده ایم و قدردان نعمت خداوند باشیم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: انقلاب ما یک نعمت الهی است و ما وظیفه داریم با همان روحیه حساس و متعصبانه ابتدای انقلاب این امانت را به نسل آینده بسپاریم.

۱۲ بهمن سالروز ورود امام به کشور یوم الله است

امام جمعه قزوین در خصوص دهه فجر نیز اظهارداشت: ۱۲ بهمن سالروز ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی به کشور است و مردم با محبت و عشق انقلاب را در آغوش گرفتند و از حاکمیت اسلام استقبال کردند و آرزوی دیرین مردم در سرنگونی طاغوت محقق شد و امروز باید با همه توان از آن صیانت کنیم.

وی تصریح کرد: اشرافیت، تبعیض و بی عدالتی در مقابل اسلام است و اگر کسی بخواهد اشرافیت، پارتی بازی و رفاه طلبی را در جامعه رایج کند باید مراقب باشیم و با بصیرت افزایی از این کار غلط مانع شویم.

آیت الله عابدینی گفت: امام راحل و رهبری همواره تذکر داده اند که مراقب نفوذی ها باشیم و کسانی که نمی دانند انقلاب چیست و دنبال زیاده خواهی، رفاه طلبی، خانه های میلیاردی هستند و پابرهنه و فقیر را تشخیص نمی دهند و درد افراد کم درآمد را لمس نمی کنند در کشور  مسئولیت نگیرند.

نگذاریم افراد نااهل و نامحرم مسئولیت بگیرند

امام جمعه قزوین اضافه کرد: این افراد نامحرم هستند و باید مراقب باشیم به مسئولیت نرسند تا به انقلاب ضربه بزنند زیرا گاهی کسی مدیرکل یک اداره می شود که لیاقتش را ندارد.

وی گفت: اگر ایرادی هست به ما مربوط می شود زیرا ما رای داده ایم که کسی روی کار بیاید و مسئولیت بگیرد و اگر درگذشته توجه نکردیم و افراد نالایق سر کار آمدند باید درس بگیریم و در آینده دقت کنیم.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: هر کس مقابل انقلاب بایستد فرقی ندارد رئیس جمهور باشد یا وزیر و وکیل و مدیر و باید بداند سرانجام خوشی نخواهد داشت و مردم با بصیرت مراقب رفتارش خواهند بود.

وی اضافه کرد: باید مراقب باشیم و بصیرت پیداکنیم تا خط نفاق را بشناسیم تا سرمان کلاه نرود واگر امر به معروف ونهی ازمنکر فراموش شود دزدها و خلافکاران مسئولیت می گیرند وآنها که باید در زندان باشند در مسند قرار می گیرند آنگاه هرچقدر داد بزنید فریادتان را کسی نمی شنود و دیگر دعا هم از سوی خدا اجابت نمی شود چون توصیه های دینی و رهبران دینی را عمل نکرده ایم.

امام جمعه قزوین گفت: اعمال اشتباه خود را به حساب نظام اسلامی ننویسیم بلکه بصیرت پیدا کنیم تا انسانهای ناشایست به مسئولیت نرسند و انقلاب مصون بماند.

استکبار قابل اعتماد نیست

آیت الله عابدینی در خطبه های این هفته نیز بار دیگر از برجام انتقاد کرد و اظهارداشت: دشمن بداند و فکر نکند حالا ما یک قراردادی را امضاء کردیم و آماده ایم برای یک قرارداد دیگر، هرگز اینگونه نیست و آمریکا و انگلیس هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و بدتر از هم هستند.

وی گفت: تاریخ استکبار مملو از پیمان شکنی، خدعه، نیرنگ، دروغ، تحمیل خواسته های ناحق و زیاده خواهی است و اگر فکر کنیم امروز می توان به اروپا اعتماد کرد، ساده لوحی است.

خطیب جمعه قزوین اضافه کرد: آمریکا با برجام مدتهاست وقت ما را تلف کرده و امروز می خواهند با ادامه برچام با اروپا وقت ما را بگیرند اما همانگونه که رهبری فرمودند «آمریکا قابل اعتماد نیست» اما برخی نفهمیدند و آنقدر جلو رفتند که سرشان به سنگ خورد و می خواهند این روند را ادامه دهند. وی گفت: ای کاش این افراد امروز حرف شنوی داشته باشند اما بنظر می رسد عده ای چون از برجام نتیجه نگرفته اند بازهم حرکت غیرقرآنی و غیر عقلانی را در اروپا دنبال می کنند تا سرمایه ها را هدر دهند که آخر آن جز پشیمانی چیز دیگری نیست.

کد مطلب 4210391

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