به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان، از انقلاب اسلامی ایران که در ۲۲ بهمنماه سال ۵۷ به پیروزی رسید، بهعنوان بزرگترین انقلاب دینی و مذهبی در منطقه یاد کرد و افزود: آنچه که باعث پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شد، حضور و مشارکت همه اقشار جامعه بود، به همین خاطر هیچکس نمیتواند این انقلاب را به انحصار خود دربیاورد.
وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی است و این بدان معنی است که چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی باید پربارتر و پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شود، تصریح کرد: آنچه در برگزاری جشنهای انقلاب حائز اهمیت است، آن است که این برنامهها و بزرگداشتها باید مردمیتر برگزار شود که لازمه تحقق این امر نیز مشارکت دادن مردم در برنامههای دههفجر است.
خاتمی با اشاره به اینکه برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم دههفجر، باعث پی بردن دشمنان نظام به شکستهای خود خواهد شد، اظهار کرد: بیشک، آنچه که باعث ناامید شدن دشمن از توطئههای خود علیه ملت ایران شده، همین پیشرفتهایی است که علیرغم وجود مشکلات زیاد در بخشهای مختلف به دست آمده است که در این راستا باید دست در دست یکدیگر داده و این پیشرفتها را بیش از گذشته تداوم بخشیم.
وی با اشاره به مناسبتهای پیش رو، از ششم بهمنماه سال ۶۰ بهعنوان روزی که مردم آمل با هوشیاری، توطئه دشمنان را در اعلام استقلال در شمال کشور نقش بر آب و خنثی کردند یاد کرد و گفت: ۱۲ بهمنماه ۵۷ نیز سالروز ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به ایران است که البته قرار بود این مهم در روز هفتم بهمنماه محقق شود که فرودگاه به دستور بختیار بسته شد و تحصن علما و روحانیون در این زمینه تا ۱۲ بهمنماه ادامه داشت تا اینکه شاهد ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در این روز بزرگ و تاریخی بودیم.
امام جمعه زنجان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف شوم دشمن در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، زیر سئوال بردن اسلام است و قصد دارد با این کار اعلام کند که دین قادر به مدیریت جامعه نیست که در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده، اما همیشه شکست خورده است.
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