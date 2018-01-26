اختصاص ۸۰۰میلیارد تسهیلات‌ برای نوسازی شناورهای دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، منصور آرامی، به برنامهریزی و اجرای کاهش هزینه و ارتقاء توانمندی با استقرار نظام بهرهوری اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش بهرهوری، شورای نظام بهرهوری طبق دستورالعمل سازمان مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی دنبال شده است.
وی اضافه کرد: در این باره طراحیها انجام و مشاور اخذ شده است، تلاش میکنیم، با استقرار نظام بهرهوری، توانمندیها ارتقاء و هزینهها کاهش یابد.
آرامی توجه به اهداف سازمان بنادر و دریانوردی را از اولویتها عنوان کرد و گفت: در سال ۹۶ تلاش کردهایم، کارکرد سازمان برای اهداف کلان و عملیاتی، برنامهها و پروژهها ارتقاء پیدا کند.
وی افزود: ضروری است سازمان بنادر به سمت پاسخگویی سوق یابد و اشکالات و موانع تحقق این هدف رفع شود؛ امسال در اینباره برنامهریزی کردهایم، همچنین دفتر برنامهریزی کارکردهای سازمان بنادر در قالبهای برنامهای مشخص و برای پاسخگویی به این هدف خواهد بود.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در حوزه مالی، سیستم کنترل داخلی طراحی و همچنین پرداخت حقوق و مزایای پرسنل از تهران متمرکز شده است که این در شفافسازی و کنترل داخلی مؤثر است و امیدواریم در پایان سال پاسخگویی مناسبی به دستگاههای نظارتی داشته باشیم.
وی افزود: امسال در بحث شفافسازی خوب عمل کردهایم و در شناسایی درآمدهای سازمان که مغفول مانده بود، فعالیتهای به سزایی انجام شد، همچنین همکاری تنگاتنگی با دیوان محاسبات کشور داریم.
۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات ارزان برای نوسازی شناورهای فرسوده
وی با اشاره به حمایت سازمان بنادر از نوسازی ناوگان دریایی و خارجسازی شناورهای فرسوده بیان کرد: در قالب اعتبارات کمیته وجوه اداره شده، مبلغی در بانکها از محل منابع داخلی سازمان سپردهگذاری شده است، تا بتوان به متقاضیان تسهیلات ارزان قیمت ارائه داد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی افزود: طی هماهنگی این معاونت، رقم ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت به کسانی که در حوزه حمل و نقل دریایی فعال هستند، داده میشود که این با اهداف توسعه لجستیک، گردشگری دریایی و مسافرت دریایی است.ناوگان فرسوده و شناورهای چوبی در قالب این طرح ساماندهی و بازسازی میشوند.
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