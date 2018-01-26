کاهش آمار مرگ ناشی از تصادف در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پزشکی قانونی قم، محمدعلی عبدالحی با بیان اینکه در ۹ ماه ابتدای سال جاری ۲۷ هزار و ۳۱۳ پرونده در مراکز پزشکی قانونی استان قم تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است، اظهار داشت: در مدت مشابه سال قبل این رقم بالغ بر ۳۰ هزار پرونده بوده است.

وی افزود: تعداد اجساد ارجاعی ناشی از تصادفات به این اداره کل در ۹ ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۲۱ درصدی به رقم ۲۰۵ مورد رسیده است. این در حالی است که در بازه زمانی مذکور کل اجساد ارجاعی به بخش متوفیات، شاهد کاهش ۷ درصدی بوده است.

معاون اداری و مالی پزشکی قانونی قم همچنین رشد آمار ورودی اداره کمیسیون‌های پزشکی را در این مدت با تعداد ۴۷۱ پرونده به میزان ۱۴ درصد اعلام کرد و افزود: پرونده‌های کمیسیون پزشکی به چهار بخش قصور پزشکی، روانپزشکی، معاینات و بررسی علت فوت تقسیم بندی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی به آمار پرونده‌های نزاع و تصادف نیز اشاره و تصریح کرد: نزاع، همچنان بیشترین میزان ورودی پرونده را به خود اختصاص داده و پس از آن بررسی صدمات حاصل از تصادف در رتبه دوم قرار دارد.

عبدالحی افزود: در ۹ ماه منتهی به آذرماه سال جاری تعداد پرونده‌های نزاع ۸ هزار و ۳۴ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و در مورد تصادفات نیز در سال جاری با تشکیل ۷ هزار و ۴۲۴ پرونده شاهد افزایش ۸ درصدی مراجعات هستیم.