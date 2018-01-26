پیرامون قدرت بازدارندگی کشور با احدی مذاکره نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در خطبه های نماز جمعه امروز، که در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد، گفت: از این هفته تصمیم گرفته ام با توجه به اهمیت محیط زیست در خطبه دوم درباره مسائل زیست محیطی صحبت کنم.

وی ادامه داد: اهمیت محیط زیست بسیار بالاست و مسئولیت انسان در قبال طبیعت باید مشخص باشد. امروز بحران محیط زیست تنها مربوط به ایران نیست و در تمام جهان وجود دارد؛ چالش محیط زیست ناشی از عدم احساس مسئولیت است.

کودکان از مقاطع ابتدایی با مفاهیم زیست محیطی آشنا شوند

وی با اشاره به اهمیت بالای فرهنگ‌سازی درباره محیط زیست، تاکید کرد: مردم باید بدانند اهمیت محیط زیست چقدر است و این مسئله را باید کودکان از مقاطع ابتدایی در مدارس فرا بگیرند و با ماهیت آب و خاک و هوا آشنا شوند.

امام جمعه تبریز همچنین حفظ حریم محیط زیست را بخشی از فرهنگ عمومی عنوان کرد و گفت: نقش رسانه ملی در این موضوع بسیار مهم است.

وی در بخشی از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) بیان کرد: حضرت زینت کبری بانوی باعظمتی بود که از ۵ امام پرستاری کرد. پرستاران عزیز امروزه باید سه نکته را به شدت مدنظر قرار دهند.

۳نکته اخلاقی که پرستاران باید رعایت کنند؛

حجت‌الاسلام آل‌هاشم تشریح کرد: احساس مسئولیت، ارج نهادن به اعتقادات بیماران و خوش رویی و خوش خلقی با بیماران سه نکته‌ای که همواره باید در اخلاق حرفه‌ای پرستاران عزیز مورد توجه باشد.

وی در ادامه درباره سفر خویش به قم تصریح کرد: هفته پیش توفیق داشتیم در حوزه علمیه قم خدمت مراجع تقلید و طلاب برسیم، تقویت حوزه های علمیه موضوعی بود که مورد تاکید بزرگان و علما قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در گذشته حوزه های علمیه را خیرین اداره می‌کردند و اکنون هم کسانی که توانایی مالی دارند باید کمک کنند تا حوزه های علمیه را تقویت کنیم.

وی همچنین بزرگداشت علمای درگذشته را موضوعی عنوان کرد که آیت‌الله سبحانی در دیدار حجت‌الاسلام آل هاشم بر آن تاکید کرده بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش رو بودن ایام فاطمیه، تاکید کرد: اگر با دید واقعی نگاه کنیم بشریت مدیون و مرهون حضرت فاطمه (س) است همانطور که بشریت مرهون اسلام و قرآن و پیامبر (ص) است.

اعمال‌مان فاطمی باشد نه گفتار

امام جمعه تبریز اعلام کرد: باید در عمل سعی کنیم اعمال مان فاطمی باشد و تشریفاتی مثل مهریه های بالا را کنار بگذاریم تا فاطمی واقعی باشیم.

وی اضافه کرد: در آستانه ١٢بهمن قرار گرفته ایم، ضمن حفط شان ایام فاطمیه سعی کنیم در دهه فجر امسال به دستاوردهای انقلاب توجه بیش‌تری داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خبر داد: برنامه ریزی و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری انجام شده تا تعدادی به نمایندگی از مردم تبریز در روز ٢٩بهمن برای دیدار و بعیت با مقام معظم رهبری همچون هرسال مشرف شوند.

وی همچنین در ادامه به تحلیل خلاصه مسائل سیاسی روز پرداخت و تشریح کرد: آنطور که مقامامت فرانسه درمورد قدرت موشکی و نظامی ایران صحبت می‌کنند پیداست که توطئه‌ای جدید آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه قصد آن‌ها مقابله با اقدامات منطقه‌ای ایران است، گفت: دشمنان ما باید به این نکته توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران خود از مخالفان سرسخت ساخت تسهیلات کشتارجمعی است اما در خصوص قدرت بازدارندگی و دفاع با احدی گفتگو و مذاکره نخواهد کرد.

حضور ایران در سوریه و عراق به درخواست دولت‌های قانونی‌شان است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه همه اظهارات اخیر دشمنان در این زمینه هذیان گویی است، تاکید کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه به درخواست دولت های قانونی کشورها شکل گرفته و با فتنه انگیزی متفاوت است.

وی اضافه کرد: نفوذ انقلاب در بحرین و یمن موضوع جدیدی نیست که بخواهند جلوی آن را بگیرند و اگر می‌توانستند پیش از این می‌گرفتند.

ناگفته نماند این اولین نماز جمعه‌ای بود که نرده‌های میان مسئولان و مردم عادی به دستور امام جمعه تبریز از میان برداشته شده بود و مردم خوشحالی خود را از این موضوع بارها در جریان نماز جمعه امروز اعلام کردند.