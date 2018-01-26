دشمنان از ایرانی آباد در هراس هستند/ نسل جوان سرمایه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه، بابیان اینکه دشمنان و در رأس آن‌ها آمریکا از ایرانی آباد در هراس هستند، تأکید کرد: امروز ایران اسلامی بااقتدار در منطقه و جهان خودنمایی می‌کند و این صلابت که دشمنان را در هراس نگه داشته جز با آرمان‌های انقلاب اسلامی میسر نمی‌شد.

وی افزود: انقلاب به کشورمان عزتی دوباره بخشید و تا امروز دشمنی دشمنان نیز نتوانسته به این عزت خللی وارد کند اما بااین‌وجود دشمنان هرگز بیکار ننشسته و همیشه در حال توطئه هستند.

امام‌جمعه شاهرود، گفت: اکنون‌که مردم ما در عزت هستند به‌راحتی اراده سیاسی‌شان را در دنیا به منصه ظهور و بروز می‌رسانند این در حالی است که در زمان پهلوی ملعون این امر به افسانه‌ای بدل می‌شد چراکه بیگانگان و استکبار در کشور ریشه دوانده بودند.

سرمایه کشور نسل جوان هستند

امینی استقلال را یکی از نعمات انقلاب دانست و گفت: تبلیغات منفی دشمنان علیه ایران اسلامی تمامی ندارد و اتفاقاً بیانگر قدرت ایران به شمار می‌آید چراکه دشمنان با کشورهای ضعیف کاری ندارند و برای متوقف کردنشان بودجه‌های کلان میلیارد دلاری هزینه نمی‌کنند و این نشان می‌دهد ایران اسلامی جدای از کشورهای دنیا است.

وی با بیان اینکه نسل جوان سرمایه کشور هستند، افزود: امروز باید در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی کوشا باشیم و در ترویج آرمان‌های انقلاب به نسل جوان جامعه که در زمان انقلاب نبوده اما اثرگذاری‌شان در آینده سازی این کشور، بی‌بدیل است، اهتمام ویژه‌ای به کار ببندیم.

امام‌جمعه شاهرود با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ اسلامی رسالت همه ما است، بیان داشت: بسیاری دشمنان در تلاش هستند که ایران را ذلیل نشان دهند اما همگان می‌دانند که این‌گونه نیست و این کشور امروز بعد از چهار دهه انقلاب به دستاوردهای چشم‌گیر و هنگفتی دست‌یافته است.