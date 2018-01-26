به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین ظهر جمعه در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان بشرویه ضمن تسلیت دهه فاطمیه به جایگاه شخصیتی والای حضرت زهرا (س) اشاره و اظهار کرد: خداوند متعال در وصف حضرت فاطمه زهرا(س) سوره کوثر را نازل کرد.

امام جمعه شهرستان بشرویه افزود: چه نیکو است اگر امروز خانواده ها اسم زیبا و پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) را بر روی فرزندان خود بگذارند تا خداوند نیز برکات و رحماتش را بر خانه‌های مومنان افزایش دهد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به دهه مبارک فجر خواستار هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم دهه فجر چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی شد و گفت: امروز نسل جوان و نوجوان ما در معرض خطرهای زیادی هستند، که می طلبد ما آنها را راهنمایی کنیم تا در زندگانی اسلامی پیشقدم بوده و موفق شوند.

خطیب جمعه شهرستان بشرویه عنوان داشت: مفتخر هستیم در شهرستان بشرویه در زمینه‌های مختلف علمی مذهبی پیشرو هستیم و حوزه علمیه ملا عبدالله رتبه اول استان و همچنین رتبه پنجم خراسان بزرگ را دارا است.

وی با اشاره به سالروز واقعه سال ۱۳۶۰ مردم آمل هم گفت: حرکت فتنه ای که سال ۱۳۶۰ در منطقه آمل اتفاق افتاد، نشان داد که منافقین به زن و مرد رحم نمی کنند و همه باید هوشیارانه و بابصیرت دست فتنه گر را رو کنند.

حجت الاسلام شمس الدین بیان داشت: مردم ایران ۳۹ سال را زیر سایه امنیت و نظام سپری کرده اند ومهمترین حرکت امسال حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جواب فتنه گران و دشمنان خارجی خواهد بود.

وی به معضلات و مشکلات مهم شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: خارج کردن راه‌های موصلاتی بشرویه از بن بست به وسیله افزایش دوبانده شدن راه‌ها از جمله راهکارهای حل مشکلات این شهرستان است.

امام جمعه بشرویه همچنین علاوه بر درخواست دوبانده کردن جاده بشرویه طبس، خواستار احیای جاده بشرویه به طبس از سمت خدافرید شد و بیان کرد: راه بشرویه به بجستان نیز باید احداث شود چرا که در این صورت علاوه بر دسترسی آسان به معادن و افزایش اشتغالزایی شاهد افزایش ترددها در این مسیر و در نتیجه رونق اقتصاد خواهیم بود.

وی اظهار داشت: بحث مشکل منازل شهرک سجادیه که چندین سال است فاقد سند ثبتی است در حال حاضر طبق توافق های انجام شده، مالکان می توانند برای اخذ سند خود اقدام کنند.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: امروز شاهد سنگین تر شدن تحریم ها و فشارهای دشمنان هستیم که همه این امور به منظور ناامید کردن مردم از انقلاب و نظام صورت می گیرد اما باید ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حفظ بصیرت و وحدت خود توطئه های دشمنان را نقش برآب کنند.

وی گفت: ملت ایران اسلامی با حضور پرشور و باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه همراهی و همدلی خود را با نظام و انقلاب به رخ جهانیان خواهند کشید.