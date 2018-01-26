امام‌ خمینی (ره) شخصیت والای جهانی دارد/شناخت عمیق امام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد ظهر جمعه در جمع نمازگزاران سرایان با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: زندگی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) الگوی مناسب و راهنمای بسیار روشنی است برای کسانی که بخواهند به بهترین حیات دنیوی و اخروی دست یابند.

وی با بیان اینکه همسرداری حضرت فاطمه(س) بهترین الگو برای زنان مسلمان است گفت: شیوه رفتار با همسر برای یک زن آن قدر مهم است که فاطمه (س) با آن همه فضیلت، همسری نیکو و مطیع برای امیر مؤمنان علی(ع) بود.

خطیب جمعه سرایان اظهار داشت: آن بانوی بزرگوار، نام همسر خود را با احترام یاد می‌کرد و وی را با کنیه «ابالحسن» می‌خواند . امروز برخی از مشکلات زن و مرد و اختلافات نتیجه خواسته های نابجا از یکدیگر، توقعات نابجا و چشم و هم چشمی ها است.

وی در ادامه عنوان کرد: حضرت فاطمه (س) هیچ گاه اموری را که احتمال می داد حضرت علی (ع) قادر به تدارک آنها نباشد، از او طلب نمی کرد.

سهرابی نژاد با بیان این که از ویژگی های مهم حضرت فاطمه (س) این بود که آن بزرگوار بهترین یار و یاور شوهرش در اجرای فرامین الهی بود، گفت: امروز باید بانوان جامعه اسلامی برای تقرب شوهر و فرزندانشان به خدای متعال تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن دهه فجر با بیان اینکه امام‌ خمینی (ره) شخصیت والای جهانی دارد گفت: شناخت عمیق امام (ره) توسط مردم به خصوص جوانان و مسئولان و توجه به وصیت نامه و توصیه های ایشان از ضروریات امروز است.

امام جمعه موقت سرایان تاکید کرد: همه جوانان عزیز، دانشجویان و دانش آموزان باید از ابعاد شخصیت امام شناخت کافی داشته باشند، امامی که به تنهایی در مقابل استکبار جهانی ایستاد. تا راه و کلام امام و ایده‌ و آرمان‌های نورانی ایشان در جامعه ما برقرار باشد، امام زنده است.

وی دهه فجر انقلاب اسلامی را فرصتی برای مسئولان برشمرد تا در بین مردم حضور یابند و بیشتر در جریان مشکلات آن ها به خصوص مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم قرار گیرند.

سهرابی نژاد تاکید کرد: لازم است همه مسئولان و قوای سه گانه با وحدت و روحیه جهادی در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند.